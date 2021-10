“Mi relevo a Raposeiras será continuista. Apoyaremos el Camino para dinamizar la zona”

Tomás José Sancho Candedo fue uno de los integrantes de la asociación de Amigos da Terra de Montes en los que pensó José Raposeiras cuando hace un par de años le encargaron reflotar y sanear las cuentas del colectivo, que se encontraba en una situación de extrema dificultad con sus actividades paradas y las cuentas en números rojos. Existía un riesgo evidente de desaparición del ente. El entonces presidente le encomendó a Sancho el cargo de secretario, que ostentó hasta el sábado. Raposeiras ya había anunciado su intención de dar el relevo. Pero no se presentó ningún candidato a presidente, único cargo que elige la asamblea para confiarle luego la confección de un equipo a su medida. Ante la falta de candidatos y la decisión firme de abandonar la presidencia de Raposeiras, este propuso que los asistentes votasen a la persona presente que considerasen más oportuna para darle el relevo. Así fue: una votación secreta con papeletas depositadas en urna designó a Tomás Sancho Candedo, –un hombre curtido en mil avatares del movimiento asociativo y también teniente de alcalde de Beariz– nuevo presidente.

FICHA PERSONAL A punto de cumplir 49 años, el nuevo presidente de la Asociación Amigos da Terra de Montes es licenciado en Germánicas en la especialidad de Filología Inglesa. Trabajó como docente, en el Ejército y en empresas de Ingeniería. Teniente de alcalde de Beariz, también representó y representa a su municipio en proyectos europeos. Lleva toda su vida vinculado al movimiento asociativo. Presidente de la Comunidade de Montes de su lugar, Muradás, durante 12 años, también se implicó en la creación del Club de Fútbol Sala, el Club de Tiro y la Sociedade A Goberna. Asimismo, está vinculado a la Banda de Gaitas de Beariz, siendo su vicepresidente. Concejal de Deportes durante años, creó y ahora renovó la Sociedade de Pesca de Beariz.

–En primer lugar, enhorabuena. ¿Cómo vivió su elección y cómo afronta este mandato al frente de Amigos da Terra de Montes?

–Fue una elección en urna por decisión del presidente saliente. No es algo que esté previsto en los estatutos pero nos pareció bien en vista de que no había candidatos. Fue una votación secreta precisamente para evitar que la gente no votase a quien considerase mejor de los que estábamos. Yo fui el que obtuvo más votos pero también hubo para José Manuel Bértolo y Lourdes Obelleiro, por ejemplo. Y uno en blanco. Hubo de todo un poco. Yo acepto el mandato de la asamblea. Mi relevo será continuista. La gran labor que realizó José Raposeiras tiene aun mucho recorrido. Toda la directiva saliente es consciente de que él aun no termino los proyectos que impulsó. Él no estaba dispuesto a seguir. Terminó la encomienda de hace dos años, cuando le pedimos que volviese a poner la asociación en marcha. Ahora ya no tiene esa disponibilidad. Acepto el mandato de la asamblea.

–Ahora le toca a usted conformar nueva junta directiva. ¿Ya tiene claro quién la integrará?

–Mi intención es que repitan la mayoría de los cargos directivos. Me gustaría que revaliden mandato. Ya están puestos en marcha. Cada uno de ellos conoce su función. Estoy de acuerdo con la manera en la que han hecho su trabajo. Están recién aprendidos. Ya llevan dos asambleas. Saben cómo comportarse, conocen a los socios... Quiero aprovechar la labor didáctica que hizo José, el presidente saliente. A él le llevó su tiempo. Lo hizo muy bien. Por esto, le asignaré el cargo que él elija.

–Quiere seguir contando con él...

–Me gustaría que siga formando parte de la directiva. Es muy competente. Otras personalidades, siendo personas con perfiles profesionales, no fueron capaces de sacar adelante esta entidad. José lo hizo llevando a cabo su labor profesional en la universidad y su familia. Fue capaz de reflotar la asociación, de sacarla adelante. Así quedó claro en el informe que presentó en la asamblea. No solo logró la publicación de dos libros sino que ya deja encargada la redacción de un tercero.

–Efectivamente, durante su mandato se publicaron A Torre Fortaleza do Castro de Montes de Xesús Antonio Gulías y Fidalguía e Heráldica da Terra de Montes del catedrático e investigador soutelano José Manuel Bértolo Ballesteros. ¿De quién será y sobre qué versará el próximo?

–Será de Jorge Lamas Bértolo, sobre la teología en Terra de Montes. Ya está trabajando en ello. Quiero lograr su publicación y presentarlo el año próximo en Beariz, que es donde toca celebrar la Xuntanza.

–¿Qué otros retos se marca para este mandato?

–Apoyaremos el Camino a Santiago por la comarca. Es muy importante para Terra de Montes. Seguiremos apostando por los proyectos vinculados a la asociación de concellos del Camiño Miñoto Ribeiro y de Codeseda Viva y otra asociación del Ribeiro en relación con el Camiño da Geira. Colaboraremos para poner en valor ese patrimonio que son los senderos históricos. Esperemos que la Xunta reconozca pronto el Camino.

“Quiero estrechar la colaboración con otras asociaciones”

–Dice que van a seguir apostando por el Camino. ¿Qué supone para Terra de Montes?

–Es muy importante. Forma parte de nuestro patrimonio histórico, cultural. Y, más allá de todo eso, lo cierto es que el Camino atrae turistas, peregrinos... Y, por tanto, también traerá movimiento económico a Terra de Montes. Además, genera que quienes pasen por esta comarca se lleve recuerdos y conocimientos de nuestra tierra. Y eso es muy bueno. Por eso me gustaría que la Xunta reconozca pronto el Camino. El proyecto ya está presentado. Esperemos que no se dilate mucho en el tiempo su reconocimiento.

–Se ha curtido usted en el movimiento asociativo y apuntaba su intención de colaborar con otros colectivos...

–Siempre he estado muy vinculado al tejido asociativo. Desde que me inicié en él nunca lo he dejado. Además, mi experiencia como concejal de Deportes me ha enseñado que las asociaciones son el motor que sirve para organizar la sociedad. Por ejemplo, las comunidades de montes son vitales para el desarrollo del mayor patrimonio que tenemos, el natural. En cuanto a Amigos da Terra de Montes, tras mi elección como presidente, estoy orgulloso de poder representar a este colectivo. Y quiero estrechar la colaboración con otras asociaciones. Agradeceré el apoyo de los demás colectivos de Terra de Montes, a los que seguimos abiertos. Todos pueden contar con nuestra colaboración para todo lo que sea engrandecer esta comarca histórica y mantener su legado histórico.