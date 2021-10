Pagan perros por pecadores

Un paseo por varias calles del casco urbano de Lalín basta para ver letreros de comunidades de vecinos o de negocios en los que piden a los dueños de perros que no les dejen orinar en la fachada o que recojan sus excrementos para que no los pisen el resto de peatones. Y estos letreros son necesarios porque, aunque en Lalín hay una ordenanza de custodia de animales de compañía desde 2014, no todos los dueños de mascotas se inclinan para recoger las heces del suelo y depositarlas en las papeleras instaladas al uso.

Y mientras muchos caminamos mirando al suelo para esquivar alguna que otra caca que no nos asegurará que vayamos a ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, hay dueños de mascotas que sí son responsables y que, sin embargo, ven acotadas las zonas de esparcimiento para sus canes. Varios vecinos de O Regueiriño no pueden llevar a sus perros desde hace meses a la Praza de Galicia, y ahora tampoco a las zonas verdes colindantes con el consistorio, al lado de la circunvalación. Esto provoca que muchos vecinos tengan que sacar a sus perros a la carrera para poder llevarlos más lejos. Queda descartado, para algunos, el paseo fluvial del Pontiñas, dado que en algunos casos hay perros sueltos (aquí los dueños también se saltan la normativa), mientras que el parque canino de Fonte Sanguiña, como relata alguna exusuaria, suele tener las papeleras llenas y acusa cierta falta de mantenimiento. Y el problema se agrava mucho más si pensamos que hay personas mayores que tienen perros, que viven por este barrio de Lalín y que, con esta prohibición, lo tendrán más difícil para dar un paseo tranquilamente con su compañero de cuatro patas.

El veto de pasear con perros para evitar que depositen sus heces en las zonas verdes también se extendió al parque de Loriga. La dueña de una perra relata que aquí alguien arrancó la señal, que no ha vuelto a reponerse, de modo que ahora queda la duda de si puede usarse o no.

Por eso, son varios los dueños de perros de O Regueiriño que instan al Concello a hacer cumplir la ordenanza, sancionando a aquellos vecinos que no recogen los excrementos de sus canes y que, con esta actitud, lo único que consiguen es que cada vez haya menos espacios de esparcimiento en el casco urbano para los canes. “Es como si en la Praza de Galicia, porque días atrás aparecieron botellas tiradas, se prohibiese su uso a todos los vecinos”, apunta una de las afectadas.

En cuanto al parque canino, el pasado mes de mayo el gobierno local sacó adelante una partida de 15.000 euros para reubicar estas instalaciones, dentro de un Plan de Investimentos e Servizos, que asciende a 2,8 millones de euros. El de Fonte Sanguiña fue puesto en marcha por el anterior gobierno de coalición, con un coste de 12.000 euros. Antaño se habían valorado otras ubicaciones, como el entorno del auditorio.