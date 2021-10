Hay otros mundos, pero están en este

El estradense Lucas Terceiro está en la cresta de la ola. El publicista, fotógrafo, director, creativo... y algunas cosas más que nos dejamos en el tintero tiene entre manos un montón de proyectos culturales, algunos de ellos de gran calado. Algo cambia sin embargo en su relato cuando le preguntamos por uno de sus proyectos más personales. Uno de esos con los que no gana ni un duro, pero que le permite disfrutar de sus pasiones y del que reconoce es su “único vicio”. “Los videojuegos son una referencia para mí. Cada semana tengo que tener mi dosis”, bromea. Esa afición fue la que lo llevó hace cinco años a adentrarse en el mundo del cosplay.

“En el año 2017 colaboraba con la Hobbycon y allí fue donde conocí a Ale (Anhyra) y a otros. Vieron que hacía buenas fotos y me propusieron hacer alguna sesión. Fue una forma de aunar el trabajo de fotografía de moda que estaba haciendo con el cosplay. Eso me permitió conocer otro mundo en el que encontré grandes amigos”, recuerda el estradense, contento por poder salirse por un momento del camino marcado. “Son sesiones muy intensivas, que requieren tiempo de preparación. Cuando hago sesiones para actores tienes unos cánones marcados pero aquí tengo más libertad. Aunque siempre das el 300%, estamos hablando de un mundo que conozco muy bien, de un hobby. Eso me permite relajarme”, explica.

La cosplayer reconocida a nivel internacional, Anhyra, fue una de las que se puso ante su cámara, en una sesión realizada en la zona de Lagartóns en A Estrada. “Me hizo unas fotos con el cosplay de orco mag’har, que son súper chulas. También me sacó de Barbarian del Diablo 3. El trabajo de Lucas es espectacular. Se ve la calidad en todo lo que hace. Es alguien que tiene mucho ojo. Cuando ves sus fotos te das cuenta al momento de que son suyas porque tienen mucha personalidad”, explica Anhyra.

Más recientemente, Terceiro eligió un lugar que conoce bien, el abandonado Hotel Summa de A Estrada, para recrear un mundo postapocalíptico de “The Last of Us”. En este caso lo hizo para retratar a la cosplayer de Santander Fabiola García, conocida como Nekaria. Caracterizada como Ellie, su sesión repite imágenes icónicas del videojuego. “Era el sitio ideal”, reconoce, contento de poder aportar su granito de arena para que este mundo se dé a conocer”.

Anhyra: “Cada cosplay que hago es un nuevo reto”

La coruñesa está considerada como una de las cosplayers más importantes de España y ha ganado ya importantes premios a nivel internacional, como el reconocimiento a la mejor armadura y mejor arma en el importante concurso de cosplay de la Blizzcom en California. “Empecé en esto por curiosidad. Esto era la manera de aunar muchas cosas que me gustaban. Hacer un cosplay superrealista y que se parezca al original implica muchas facetas. Esa inquietud artística fue la que me hizo empezar”, explica una mujer que se encarga de realizar sus trajes al completo con diferentes materiales, un trabajo que puede durar tres meses. “Cada cosplay es un nuevo reto y es una satisfacción verlo acabado”. Este mundo sin embargo también le ha abierto nuevas puertas junto a Lucas Terceiro. “Me fui acercando al maquillaje en FX para cine y teatro y ahora estoy trabajando en un corto con él y el equipo de Kraken Films. Una cosa te va llevando a otra y te abre alternativas”. “Lo que más me gusta hacer son armaduras grandes. Hice de varios juegos de Blizzard como el Warcraft, hice del Diablo, del Dragon Age... Voy buscando diseños que me gusten y que supongan un reto”.