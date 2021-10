El gobierno local de Silleda aprobó en solitario la ampliación del límite de gasto para sacar a concurso la gestión integral de la recogida de residuos y la gestión del punto limpio, por un importe de 437.373 euros al año, el doble de los 210.000 con que se sacó a concurso este servicio en 2016. La licitación, por 10 años, tendrá lugar a partir de 2022.

Los dos partidos de la oposición votaron en contra, desde el PP porque “no se hizo nada durante el último año para sacarlo a concurso” y no se lleva un control sobre la actual adjudicataria, Urbaser. Desde el BNG, Tania Cornado insistió en aclarar costes y en cómo iba a pagarse el aumento. El alcalde, Manuel Cuiña, tomó la palabra para recordar que este tipo de contratos suelen durar entre 10 y 15 años, de ahí que sea preciso un periodo similar para la amortización de costes. Sí confirmó el control sobre Urbaser y, ante las dudas de Ignacio Maril sobre los tiempos que precisan este tipo de expedientes, le recordó a los populares que cuando perdieron el gobierno local “se marcharon sin pagar 260.000 euros a Urbaser, 600.000 a Celta Prix y 700.000 a Sogama, que todos tuvimos que pagar después con sus respectivos intereses”.

Fuera del orden del día quedó la prórroga a la concesionaria de Servizo de Axuda no Fogar, Pedroso y Rojas, hasta diciembre de 2022. Cuiña aclaró que las contrataciones son competencia de la junta de gobierno local. Y aprovechó que por el momento ninguna trabajadora solicitó reunión para aborda la situación laboral en el seno de esta empresa.

Festivos locales

También salió adelante, con la abstención del PP y del Bloque, la aprobación de los dos festivos locales de 2022: el 8 de julio y el 22 de agosto (la Festa do Lacón y el lunes siguiente a la Empanada, respectivamente). La oposición se hico eco del malestar vecinal por el viernes de las fiestas de Silleda y Cuiña, que desconoce tal discrepancia, está dispuestos a hacer una consulta pública.

El pleno, que se extendió durante más de hora y media, aprobó también con la abstención de la oposición la cuenta general de 2020, que arroja un superávit superior a los 1,3 millones y un remanente de tesorería de 1,6.

Ya en las mociones, contó con unanimidad la de la divulgación de la enfermedad de la endometriosis. El gobierno tumbó la propuesta del Bloque sobre el reparto de fondos del Plan Concellos y apoyó la del PP, con una addenda, sobre la protección del lobo. El gobierno introdujo un punto para reclamar a la Xunta que asume sus competencias a la hora de abonar daños en el ganado.

Iluminación arreglada en Condes do Deza

En el apartado de ruegos y preguntas, tras la intervención del PP el gobierno se comprometió a valorar el pintado del aparcamiento en la Rúa do Parque de A Bandeira, y adelantó que ya está solventado el problema de falta de iluminación en la calle Condes do Deza, en Silleda. Sobre las obras en el aparcamiento y las críticas del PP sobre seguridad laboral, Cuiña recordó que el Concello no tiene competencias en esta materia, y tras enumerar todos los convenios para aparcamientos realizados desde 2009, apunto que el de Condes do Deza es el único con un plazo mínimo de cesión. Si los dueños desean recuperar la parcela antes de los dos años, deberán indemnizar.

En cuanto a las preguntas y ruegos del BNG, el alcalde anunció que habrá más campañas para disuadir sobre el consumo de drogas, que la citada calle Condes do Deza quedará con un único sentido de circulación siguiendo un criterio técnico y que está por concretar la cuantía de la ayuda a las personas damnificadas por el volcán de La Palma. La portavoz del Bloque, Tania Cornado, propuso que no fuesen menos de 5.000 euros. Cuiña, ante las críticas de la política del Bloque sobre la postura del Concello ante el proyecto de gasolinera de Plenoil en Barrio do Campo, dejó claro que el gobierno local se postula en contra de la ubicación elegida.