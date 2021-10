A tradicional festa da Nosa Señora dos Desamparados que se celebra dende tempo inmemorial na parroquia silledense de Abades recuperou, e aínda aumentou, a concorrencia de devotos que tiña antes da pandemia que estamos a padecer. Nas catro misas rezadas e na solemne cantada de antonte, que oficiou o arcipreste de Trasdeza, José Pérez Barreiro, encheuse o amplo templo respectando as normas vixentes.

Aínda que non houbo procesión nin música, os devotos puideron subir polas escaleiras que van por detrás do retablo para saudar a Virxe no seu camarín, mercar cirios e exvotos, ofrecer esmolas e misas, comprar as típicas rosquillas ou tomar un aperitivo no bar que montaron os veciños nos soportais do santuario, no que tamén se vendían obxectos piadosos e o libro que sobre este grandioso santuario mariano escribiu recentemente Xosé María Ezequiel Ferrer. Non faltaron os foguetes e a antiga igrexa románica, situada fronte ao santuario, estivo aberta para que quen quixera puidera admirala.

Ata aquí viñeron xentes dos seis concellos de Deza e tamén das terras do Ulla e Forcarei; algún parou á volta na Bandeira, que celebraba a feira do 29, para comer o pulpo ou mercar algún dos produtos que nela se ofrecen.

Na mesma xornada do 29 celebrábase a festividade do San Miguel Arcanxo, patrón de once parroquias dezás: Oleiros, Lamela, Ponte e Siador, en Silleda; Bendoiro, Galegos e Goiás, en Lalín; Gurgueiro, Agra e Brocos, en Agolada; Brandariz e Duxame, nas Cruces; e Riobó en Rodeiro. Houbo misas rezadas nalgunhas delas e noutras foron adiadas ao fin de semana, coma a de Lamela, que o sábado e o domingo vindeiros terán misas cantadas e as actuacións dos gaiteiros Os Carqueixas e Os Sinsón amenizando os pasarrúas e as sesións vermú.