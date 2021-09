Profesoras de matrícula

La lalinense María Isabel Ferreiro González y la estradense Laura Vázquez García son las profesoras de Deza y Tabeirós-Montes que figuran entre los 175 nominados para los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2021. La entidad ha recibido 1.178 propuestas para elegir a los mejores en las distintas categorías, por parte de su alumnado o de las familias, en Educación Infantil y Primaria. El 30 de octubre se publicará el listado de los diez finalistas en cada categoría y el 15 de noviembre se conocerán las puntuaciones. Quien logre la más alta se llevará el preciado galardón.

María Isabel Ferreiro González imparte clases en los campus de Orense, Pontevedra y Vigo de la universidad olívica. Cursó estudios en el Golmar de Lalín, en las Franciscanas de Orense y en la universidad donde ahora es docente. También tiene una empresa vinculada a la educación no formal.

“Una parte del aprendizaje requiere un esfuerzo” María Isabel Ferreiro - Profesora en la UVigo

–Contenta con la nominación, ¿no?

–Por supuesto. Además, al venir del propio alumnado pues lógicamente es una grata sorpresa. Creo que es el reconocimiento al esfuerzo que estuvimos haciendo los docentes todo el curso pasado tan duro. Hubo que adaptar toda la docencia y en mi caso no sólo centrarme en la materia porque hubo circunstancias personales mucho más importantes que impartir teoría.

–¿Siempre quiso ser profesora?

–Sí. Además, con el tiempo fui consciente de la suerte que tuve siendo alumna de profesores impresionantes. Uno de ellos, que siempre recuerdo, es Don José Framiñán, fallecido no hace mucho y que tuve la fortuna de poder agradecérselo personalmente. Era el profesor más duro del colegio en ese momento, el que menos gracia nos hacía, pero sí que guardo un recuerdo muy especial de él. Después, en Franciscanas también tuve docentes excelentes que me ayudaron a formarme no sólo a nivel académico, sino sobre todo como persona.

–¿Qué le parece la educación actual?

–Los chicos están pasando ahora una época compleja. Date cuenta que llevan dos años sin poder vivir lo que es la vida universitaria. Incluso hay alguno que nunca supo lo que es eso en realidad. Entonces, sí que es cierto que se les está haciendo un pelín cuesta arriba. Es cierto que en todas las materias, independientemente de que no formen parte del temario, me centro en que los alumnos estén cómodos en clase, que sepan que si tienen alguna dificultad o problema, pueden comentármelo. Es importante que se sientan acogidos y que no piensen que se les trata como un número.

–¿Cree que no existen materias difíciles, sino prácticas fallidas de enseñanza?

–Sí que hay una docencia mal planteada. También creo que está de moda últimamente eso de que los alumnos tienen que aprender por placer y demás. No estoy totalmente de acuerdo porque creo que hay aspectos que sí o sí tienes que saber y que no te va a apetecer nunca. Una parte del aprendizaje tiene que requerir un esfuerzo. En cuanto a si deben ser premiados, entraríamos en la motivación intrínseca o extrínseca. Lógicamente, lo ideal es la motivación intrínseca, es decir que yo aprenda porque me hace disfrutar. Nuestra obligación es hacer disfrutar a los alumnos, aunque las materias no sean las más divertidas.

–¿A quién le dedicaría el premio?

–Por supuesto, a mi familia. También a mi socia y compañero de mi empresa dedicada a la docencia. Además, a todos los profesores que me ayudaron muchas veces sin saberlo durante mi etapa educativa, y a todos los alumnos que tuve a mi cargo.

“El valor que se les da a los maestros debe evolucionar” Laura Vázquez - Docente en el CEIP Villar Paramá de Vea

Laura Vázquez García es, sobre todo, risueña. Esta profesora natural de San Andrés de Vea lleva 15 años dedicada a la docencia desde que comenzó en el colegio de Codeseda y, tras pasar por Vilagarcía y Moraña, recalar en el CEIP de su parroquia.

–¿Que pensó cuando se vio nominada?

–La verdad es que me pilló por sorpresa pero estoy muy agradecida y contenta. No sé lo que escribieron los padres pero sé que eso fue significativo para que me eligieran y eso es algo muy bonito. Me parece algo total porque también es el reconocimiento a un trabajo. Hace poco lo hablaba con mis compañeras en el colegio y les decía que en términos generales el valor que se le da a los maestros debería de evolucionar. Además, a nivel social, mi experiencia particular es que cuando los padres ven que tú te preocupas por los niños a todos los niveles, te lo agradecen un montón. Como madre sé que cuando dejas a un niño en un centro, dejas lo que más quieres.

–¿A qué se refiere con lo de la evolución del valor dado a los docentes?

–Tienes que tener en cuenta de que no se trata de meterles contenidos nada más llegar al colegio. Por eso digo que ese concepto tradicional de maestro tiene que modernizarse porque un profe es mucho más que eso. Sobre todo con niños pequeños.

–¿El hecho de ser mujer ayuda a la hora de ser docente de niños pequeños?

–Pienso que hay una pequeña diferencia pero cualquier profesor lo puede hacer igual de bien independientemente de su sexo. Lo de ser padre o madre te cambia la vida y la empiezas a verla con otros ojos. Yo creo que el sexo no tiene nada que ver porque en mi caso me cambia el hecho de ser madre igual que a un profesor le cambia la vida el haber sido padre. Yo lo veo por mi marido porque ha cambiado mucho desde que nacieron nuestros hijos.

“Una persona cuando es libre para ejercer magisterio lo tiene todo; yo siempre me he sentido muy libre”

–¿Se enseña mejor ahora que antes?

–Yo siempre me he sentido muy libre para enseñar y, también, a nivel personal. Tú enseñas desde la libertad. Una persona cuando es libre para ejercer magisterio lo tiene todo. También te digo que es una actitud muy personal y mía, muy vital.

–¿Es posible dedicarse a la enseñanza sin tener vocación para ese trabajo?

–Es posible pero te mal dedicas. Hacerlo de forma positiva, desde el respeto y sin generar traumas no es posible hacerlo si no hay una vocación. La mala educación puede generar maltrato. Es imposible ser un buen profesor si no es buena persona. Creo que hay que buscar una atención más integrada pero sí pienso que todo esto no es posible si no existe algo vocacional detrás. ’

–¿Ya tiene pensada la lista de dedicatorias en caso de ganar el galardón?

–Desde luego, a todos mis alumnos y a sus padres, a los que tengo ahora y a todos los que tuve sobre mis espaldas. También a mi familia que siempre ha estado a mi lado y que me apoya de verdad, tanto a la que es de sangre como a la que no lo es.