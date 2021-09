Y un día el espejo devuelve una imagen en la que casi no te reconoces. Has asumido que el pelo se empeñe en volverse blanco y admites esas líneas de expresión como muestra de tu capacidad para sentir. Pero hay algo más. Algo que te hace consciente de que has cambiado, que estás encerrado en un cuerpo que ya no parece el tuyo. Pero sigues siendo tú. Esta es tu casa y ellos los tuyos; tus vecinos están donde siempre y el paisaje que te rodea es el que te ha acompañado en el camino. Lo único que ha cambiado es que tienes algo nuevo que hacer, alguien con quien compartir tu experiencia; un sitio en el que siempre eres bienvenido y en el que cada día hay una propuesta diferente. Duermes en tu cama y alguien te espera cuando la abandonas cada mañana. Yo de mayor quiero ser como tú.