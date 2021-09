El viernes 1 de octubre, a las 21.00 horas, en el Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces el periodista dezano Manuel Núñez Fiúza presentará la que es su ópera prima literaria. Se trata de un cuento titulado Cando fun paxaro publicado por Edicións Fervenza con el apoyo de la Xunta y el Xacobeo 21-22. La edil popular cruceña, Beatriz Iglesias, será la encargada de presentar un acto que tendrá su réplica también en Lalín en una fecha todavía por determinar.

El debut literario de Núñez Fiúza cuenta con una primer edición compuesta por 1.500 ejemplares con ilustraciones del artista trasdezano Fondevila. “Se trata de un cuento juvenil donde el protagonista es un pájaro que piensa y que cuenta cosas. Hay reflexiones bastante serias y, también, sueños hasta que sufre una metamorfosis y se transforma en un joven que supuestamente sería el que fue antes”, explica el autor. Fiúza tampoco duda en señalar que la obra “es un canto a la liberación. También tiene algo de biográfico y de paisajístico”.

Por lo que respecta a las ilustraciones intercaladas en esta pieza literaria, el autor de Cando fun paxaro apela a su amistad con Fondevila para indicar cómo surgió su colaboración en esta ópera prima. “Fondevila y yo nos vemos casi a diario. Le comenté lo del libro y él me dijo que no había ningún problema. Tan pronto me enseñó los bocetos le dije que siguiera hasta el final”. En las páginas del libro también aparece la Santa Compaña como referencia a la tradición oral.