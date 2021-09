La tercera dosis de la vacuna llega hoy a las residencias de Lalín, Vila de Cruces y Rodeiro

Cinco residencias de mayores de la comarca dezana serán las primeras en estrenar hoy la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de las tres situadas en Lalín, la de Vila de Cruces y el Fogar Enxebre de Rodeiro.

Los sanitarios inoculan hoy a los mayores que recibieron la segunda dosis hace más de seis meses | En Cruces cuatro usuarios se quedarán sin ella por estar ingresados en Santiago | Ilusión y esperanza en todos los centros

Personal sanitario del Sergas tiene previsto repartirse esta mañana entre todas ellas para inocular a los mayores que recibieron la segunda dosis hace más de seis meses. Ilusión y esperanza es como definen en todos los casos el estado de ánimo los responsables de los centros de mayores que hoy reciben la tercera dosis.

“La única solución que tiene esta pandemia es algo así” Rocío Carbón - Directora de la Residencia de cruces

Rocío Carbón, directora de la Residencia de Vila de Cruces explica que todavía no sabe a qué hora llegarán los sanitarios “pero el caso es que vengan”. Carbón recuerda que “nosotros ahora mismo tenemos una plaza libre. En principio se la pondrían 48 personas pero en estos momentos hay cuatro ingresadas en Santiago que quedarán sin la dosis, así que serán 44 finalmente”. Aunque todo indica que la vacuna será de Pfizer, Rocío Carbón señala que “no nos dijeron cuál era pero entiendo que será la Pfizer porque fue la mayoritaria. En la primera y en la segunda dosis no les dio reacción a ninguno y espero que esta vez sea igual”.

Preguntada por su valoración sobre lo que esta mañana va a suceder en la residencia que tiene a su cargo, responde que “yo la espero con ilusión. Para mi la vacuna siempre la he visto como una protección que les estamos dando a los mayores y como un paso más para poder recuperar la vida normal que tenían antes en la residencia. En teoría sería la definitiva porque confío plenamente en la ciencia desde el minuto 1 y creo que la única solución que tiene esta pandemia es a través de esto”. Carbón concluye que “está claro que el virus se queda a vivir aquí con nosotros. Es preferible cualquier vacuna a una limitación de derechos tan brutal como la que se le hizo a los mayores durante este tiempo, así que bienvenida sea”.

“Creo que se va a quedar y será anual como la vacuna de la gripe” Paula Guzmán - Directora de la residencia de Silleda

Por su parte, en la Residencia de Silleda confían en ser los próximos en recibir la tan ansiada dosis. Su directora Paula Guzmán reconocía ayer que “aún no sabemos nada. Yo creo que mañana (por hoy) tendremos que saber algo porque el lunes ya nos pidieron los datos. Nosotros aquí tenemos ahora 59 usuarios vacunados ya con las dos primeras dosis de Pfizer.” Al igual que su colega cruceña, Guzmán asegura que “yo esto lo veo bien porque es lo mejor que nos puede pasar. Las familias están encantadas con que les pongan la tercera dosis a los usuarios. Es más, creo que se va a quedar como la vacuna de la gripe y será anual. Ojalá sea así.”

Vuelve a haber casos en Silleda y Cerdedo-Cotobade El COVID-19 ha reaparecido en Silleda y Cerdedo-Cotobade con sendos positivos, después de varias jornadas sin casos activos de la enfermedad en ambos territorios. La incidencia acumulada es de 11 y 18 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. El concello fusionado había quedado libre de virus el 11 de septiembre, mientras que las últimas altas en Trasdeza se habían dado la semana pasada. La incidencia más alta sigue correspondiendo a Rodeiro y Vila de Cruces, aunque ya está por debajo de los 150 casos por 100.000 habitantes en los dos municipios. La concesión de un alta médica dejaba ayer en cinco los infectados por coronavirus con cartilla médica en el municipio cruceño, entre los que figura un anciano hospitalizado desde hace varias jornadas. En la tierra de Camba quedan dos personas contagiadas, que se prevé que reciban hoy el alta médica, después de que ayer se retirase del cómputo a una tercera por curación. La situación ha mejorado mucho también en Agolada, con un único caso activo en los últimos días y sin ningún positivo nuevo desde hace más de dos semanas. Tampoco se registran contagios en Forcarei y Dozón. La incidencia acumulada se ha reducido en los dos municipios más grandes y poblados de Deza y Tabeirós-Montes. En las catorce jornadas más recientes se han detectado doce positivos adscritos al centro de salud de Lalín, lo que arroja una tasa de 59. Más baja es la de A Estrada, que no llega a 25.

Refuerzo

En la Residencia As Dores de Lalín ultimaban ayer los preparativos para recibir por tercera vez a los facultativos del Sergas con la tercera dosis de Pfizer. Su coordinadora, Lorena González explica que “no dijeron que vendrán entre las ocho y las nueve de la mañana pero yo creo que hasta las nueve no empezaremos”. González añade que “en principio inocularán a los 92 usuarios que tenemos en estos momentos en la residencia. Esperamos que de verdad sea un refuerzo. Estamos viendo que en algún centro ya hay muchos casos. Entonces, estamos esperanzados pero eso no significa que nos confiemos, claro”. Lorena González no sabe cuál será el fabricante de la dosis con la que hoy serán los usuarios a su cargo pero indica que “nos pusieron la Pfizer en las dos ocasiones anteriores y por lo que cuentan los medios se dice que repetirán con la misma”.

“Estamos con esperanza pero no significa que nos confiemos” Lorena González - Coordinadora de la residencia as dores

La responsable de la céntrica residencia lalinense recuerda que “el martes enviamos la información y hoy (por ayer) ya nos llamaron para decirnos que venían. La verdad es que no nos ha dado tiempo a mucho. Miedo no tenemos ninguno porque ya sabemos que no hay efectos secundarios importantes”. Al igual que sucedió en las dos ocasiones anteriores, hoy en As Dores tienen decidido dónde se instalará el punto de vacunación para sus mayores. Lorena González subraya que “trasladaremos a todos los usuarios al punto de vacunación que en nuestro caso es la zona de la capilla. También nos pidieron la nevera como las otras veces para mantener la vacuna y será más ágil que entonces porque estamos acostumbrados, ni tendremos tanto nerviosismo como la primera vez”.

El proceso, con el que se pretende reforzar la inmunidad de 22.125 personas que habitan en 380 centros de toda Galicia, comenzó esta misma semana en Santiago de Compostela y hoy se extiende al resto de la comunidad, según confirmó la Consellería de Sanidade. Además, entre los objetivos de la Xunta también está finalizar con la tercera dosis de las personas inmunodeprimidas y las personas con algún órgano trasplantado, que son unas 7.500 y fueron las primeras para las que se aprobó este pinchazo de refuerzo. Otra de las metas de la Xunta, según indicó su presidente el pasado lunes, es poder finalizar la vacunación de las personas que aún no tengan la doble dosis para obtener el mayor porcentaje de personas vacunadas con la pauta completa en todo el territorio gallego.