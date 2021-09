“Cada niño es una experiencia, es una vida que va adelante”

Viaje hacia la vida. Así se llama el proyecto de la Fundación Tierra de Hombres presentado ayer en A Estrada, buscando promover la participación de familias de acogida y de voluntarios para acompañar a niños durante su estancia hospitalaria. La entidad lleva atendidos en los hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña a más de un centenar de pequeños llegados de países en los que la enfermedad que padecen es una sentencia de muerte, sencillamente porque no tienen a su alcance los medios para curarlos. Agradeciendo la sensibilidad mostrada por el Concello, de la mano del departamento que dirige Óscar Rancaño, el delegado de esta fundación para Galicia, Raúl Besada Vázquez, animó a los estradenses a colaborar para que estos niños puedan tener billete para vivir.

–¿Cómo funciona el proyecto Viaje hacia la vida?

–Lo iniciamos en Galicia en 2003 y, aunque los niños se operan en Santiago, en A Coruña y en Vigo, tenemos voluntarios y familias de toda Galicia. Es un proyecto de salud. Tenemos delegaciones en varios países de África y, cuando se detecta un caso de un niño o una niña que tiene una grave enfermedad que allí no puede ser curada por carecer de la tecnología médica y de los medios económicos, se pone en marcha el proyecto. Una vez que llega aquí, lo recogemos en el aeropuerto, va a casa de la familia de acogida hasta que ingresa en el hospital, que suele ser a los pocos días. Durante el período que está en el hospital está con voluntarios y, de ahí hasta que recibe el alta definitiva, está con la familia de acogida. Siempre hay un postoperatorio que se hace en su país y al que le hace un seguimiento la ONG.

–¿Cuánto tiempo suelen pasar con las familias?

–La familia de acogida estaría con el niño desde que le dan el alta en el hospital hasta que regresa a su país, un tiempo que puede oscilar entre dos-tres meses o de cinco a seis, dependiendo de la patología. Los voluntarios acompañan a los niños en turnos de cuatro horas.

–Aunque aquí están acompañados, los niños realizan este viaje hacia su nueva vida solos. ¿Por qué?

–Los niños vienen solos por diversas razones. Lo ideal sería que viniesen con su familia. –bueno, lo ideal sería que se operasen en su país–, pero que vengan solos obedece a diversas razones. Si tenemos que traer a la familia el coste sería mayor y podríamos traer a menos niños. Después, el tiempo de traslado es mucho menor, por visados, si traemos a un niño solo, que son enfermedades muy graves, que si traemos a la familia, lo cual supondría retrasar el traslado del niño y esto podría suponer que no lleguemos a tiempo. El niño viene acompañado de un voluntario. Se adaptan muy bien. A los pocos días están ya jugando y riendo. Hemos trasladado ya a Galicia unos cien niños y no hemos tenido problema.

–¿Y cómo es la experiencia para ambas partes?

–El nivel de adaptación es muy alto. Son niños que ya han sufrido muchísimo. Han estado en muchos hospitales y que viven en una sociedad en la que tienen mucha gente en su entorno, no es como aquí que a los niños como que los tenemos más en una burbuja. Ellos están acostumbrados a moverse en grupos grandes. Es verdad que el primer acogimiento siempre es más difícil porque, por mucho que te expliquen, te encariñas con él, el niño se va. Y hay que tenerlo claro. Te duele y es un sentimiento agridulce porque, por un lado estás contento porque has cumplido tu función y el niño se ha curado, pero, por otro lado, estás triste porque te encariñas. Muchas familias que acogen a estos niños luego repiten. Los últimos días son un poco más difíciles pero el resto son de inmensa alegría y felicidad.

–¿A cuántos niños se opera en hospitales gallegos en el marco de este programa de la Fundación Tierra de Hombres?

–Estábamos operando entre 10 y12. Con el COVID ha bajado bastante porque las estancias se han alargado. El año pasado han sido dos o tres y este año tres o cuatro, pero estábamos trasladando a toda Galicia entre 10 y 12. Cada niño que viene es complejo, aunque llevemos años y parece que va todo muy rodado. Se trata de hacerlo bien.

–¿De qué tipo de patologías hablamos?

–Estamos hablando de cardiopatías, que se operan en A Coruña, en Santiago atresias anales y en Vigo traumatologías.

–Que en sus países son una sentencia de muerte.

–Sí. También hacemos un análisis previo social del entorno familiar, porque luego hay un postoperatorio que necesitamos que la familia se involucre. En las entrevistas que se hacen en el país de origen se valora todo eso para que pueda tener esta oportunidad.

–Le ha tocado operar a algunos de estos niños. ¿Hay algún caso que le haya marcado especialmente, por el niño o la casuística?

–Cada niño es una experiencia. Es una vida que va adelante. Lamentablemente de los 100 niños falleció una pequeñina. Una vez que se van recuperados ya estás pensando en el siguiente. Me acuerdo de uno que no fue la cardiopatía más compleja, pero sí venía con una catarata no veía absolutamente nada. Tenía también un problema en un testículo. Aunque el motivo del traslado fue la cardiopatía, fue muy agradecido porque el niño se fue con la cardiopatía corregida y pudiendo ver. Cuando llegó tenía que tocar todo porque no veía y esos primeros momentos de ver, de poder andar y correr… Se aprovechó y se hizo todo. Quizás fue, no sé si especial, pero sí muy agradecido para él porque ganó una calidad de vida no solo por su corazón sino por poder ver.