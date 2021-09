Un kamikaze en la autopista

Casi doce horas después, una silledense todavía no se ha repuesto del susto de toparse con un coche circulando por la AP-53 en sentido contrario a la altura de Dozón. En su testimonio, explica que en torno a las 7.20 horas de ayer viajaba con su vehículo en dirección Ourense cuando se percató de la presencia de un turismo que se desplazaba en dirección prohibida. Como era temprano, era preciso llevar las luces encendidas y fue la primera señal de alarma: un coche que no fue capaz de identificar se aproximaba sin aparente intención de frenar o su conductor percatarse de la maniobra ilegal. “Lo primero que pensé fue: espero que no sea un kamikaze que venga a por mí y después dije: me libré”, comenta.