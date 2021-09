Las comarcas suman 150 plazas en centros de día con los nuevos de Vila de Cruces, Agolada y Dozón

La Xunta acaba de cofinanciar la puesta en marcha de tres centros de día en los municipios de Vila de Cruces, Agolada y Dozón que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de dos meses. La Consellería de Política social resolvió favorablemente las solicitudes de tres emprendedoras dentro de su plan de Casas do Maior que, tomando como modelo el funcionamiento de las Casas Niño, podrán acoger a un máximo de cinco usuarios y ofertar comedor. Los centros se encararán de transportar a sus huéspedes, que disfrutarán de una prestación gratuita, mientras que para las comidas se establece un precio de 5 euros al día en caso de que así sea solicitado por el usuario; es decir, tiene la alternativa de demandarlo o no. En principio los tres dezanos sí prevén implantarlo. A diferencia de otros servicios semejantes, podrán aspirar a una plaza personas mayores de 60 años, sean dependientes o no. Esta nueva orden permitirá crear 71 centros de los cuales 21 estarán en la provincia de A Coruña, 15 en la de Lugo, 26 en la de Ourense y nueve en la de Pontevedra. Los centros deben abrir 8 horas diarias de lunes a viernes.

Con este modelo, el gobierno autonómico establece a una subvención destinada a inversión y otra, al menos en los casos de los tres dezanos, fija para financiar el servicio de transporte en tres anualidades: 2021, 2022 y 2023. Laura Fisteus Prieto regentará el recinto O Pendello en Agolada tras obtener 15.000 euros para el proyecto de adecuación del inmueble y 59.058 para los gastos de transporte en tres años. En la parroquia cruceña de Duxame Cristina Arias Couso abrirá A Oliveira en una casa de su propiedad y en la antigua vivienda del médico de familia de Dozón se estrenará O Fiadeiro. Sus impulsoras obtuvieron una financiación de 12.400 y 15.000 euros respectivamente para trabajos de acondicionamiento de los espacios residenciales y ambas los 59.058 por transporte.

El departamento dirigido por Fabiola García busca con este proyecto acercar espacios de convivencia a los municipios más pequeños cuyos ciudadanos no disponen de estos servicios, dando un papel relevante a las administraciones locales. ¿En qué sentido? La consellería propuso a los concellos que ofreciesen inmuebles municipales en desuso con el propósito de minimizar el impacto económico que para los emprendedores podría tener la renta de un local o casa, al tiempo que se ponían en valor estas edificaciones con una vida útil.

Propuestas desestimadas

En la resolución hecha pública por Política Social figuran los proyectos aprobados, entre ellos los tres de los municipios dezanos, pero además las solicitudes que por distintas razones fueron desestimadas. La cooperativa Sorema mostró interés en el concurso público por montar una Casa do Maior en Vila de Cruces, Agolada y Rodeiro –en los tres municipios que finalmente dispondrán de este servicio– y también en Forcarei. En los cuatro casos el rechazo obedeció a una documentación incompleta superado el plazo de enmienda.

Con estos nuevos servicios la oferta de plazas en los centros de día de las comarcas supera las 150. Los datos oficiales de Política Social indican que en Lalín hay 40 en la residencia Nosa Señora das Dores y otra treintena en la gestionada por la sociedad Domusvi. Una veintena suma el centro asistencial de la capital trasdezana, en manos de Coviastec, las mismas que tiene la residencia pública de A Estrada. La también autonómica de Cerdedo-Cotobade suma una treintena.

Begoña Gil Vázquez | Titular de la Casa de Dozón

Begoña Gil planteó al ayuntamiento su proyecto, obteniendo una respuesta positiva y la administración municipal ya acometió unas primeras reformas en la antigua casa del médico. El municipio más pequeño de las comarcas contará con un servicio en el que su promotora cree firmemente. “Antes este tipo de recursos solo estaban pensados para dependientes, pero ahora es para todos los mayores de 60 años, tengan o no una dependencia”, señala. “Este proyecto supone una oportunidad laboral para mí”, confiesa Begoña, que ya había trabajado en el sector de la asistencia social. “Además en Dozón no había nada en este ámbito y creo que es importante”, añade. A la espera de conocer la demanda de usuarios, sí tiene previsto ofrecer comidas.

Cristina Arias Couso | Promotora del centro en Duxame

A Oliveira es el nombre de la Casa do Maior que Cristina Arias pondrá en marcha en la parroquia cruceña de Duxame, de donde es natural. Esta joven reconoce que se presentó al concurso público porque, tras sus experiencias laborales previas, se dio cuenta de que la atención a los mayores era su principal vocación. Titulada en Trabajo Social, prestó sus servicios en residencias o como voluntaria en Cruz Roja además de ser monitora de talleres en materia de servicios sociales. “Supe que esto era lo que me gustaba”, dice. La parte más amarga de la gestión de su proyecto fue cuando llamó a la puerta del Concello para, como recomienda la Xunta, gestionar la consecución de un inmueble municipal. “No me contestaron a tiempo; bueno, la verdad todavía no contestaron”, dice.

Laura Fisteus Prieto | Impulsora del servicio en Agolada

Laura Fisteus es una vecina de Melide con familia en Agolada que parte de su vida laboral estuvo dedicada a este sector. Después de pasar por residencias privadas y estar ahora en paro, pensó que se abría una oportunidad que no podía desperdiciar. “Sería trabajar en lo que me gusta, pero además siendo mi propia jefa”, dice Laura, que en principio asumirá en solitario la gestión del servicio. El centro se ubicará en un bajo del núcleo urbano agoladés tras llegar a un acuerdo de alquiler con sus propietarios. Confía en que habrá demanda para este servicio, cuya gestión de las admisiones de usuarios compete a la Xunta. En este ayuntamiento dezano tampoco existe en la actualidad un recurso semejante para la población que pueda precisarlo.