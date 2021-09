A Estrada privatiza la recogida de basura a comienzos de 2022 sin subir el impuesto

La gestión municipal directa del servicio de recogida de basura ha caducado en A Estrada. El Concello tiene los medios para hacerle frente, pero no los recursos humanos necesarios. Es por ello que, tras abrir el debate hace más de un año, el gobierno que encabeza José López Campos dará en la recta final de este año el paso definitivo para privatizar el servicio, aun cuando en la práctica ya se avanzase en esta dirección al encomendar provisionalmente a una empresa la limpieza de las calles y la recogida de la basura que los estradenses depositan en los contenedores verdes. La idea del ejecutivo local es que la licitación pueda iniciarse este año para poder tener lista la contratación en el primer trimestre de 2022.

En este sentido, el regidor estradense señaló que, si no llegó ya, en los próximos días el gobierno tendrá en su poder el estudio económico y la propuesta de pliego técnico para externalizar este servicio, ya con un informe sobre las rutas y servicios. “Nuestra idea es planificar la licitación para tener, si no adjudicado, casi a comienzos de año”, señaló López Campos, que añadió la pretensión de acompasar este proceso de licitación con la incorporación de una partida en los presupuestos del próximo ejercicio destinada a pagar el coste de contratar a una empresa que se encargue de la recogida de basura con una perspectiva integral.

Todos los residuos

Y es que el objetivo del nuevo pliego no es solo que la adjudicataria asuma la recogida diaria que se realiza de los residuos que se destinan a la planta de Sogama para su tratamiento. La concesión incluye la gestión del contenedor verde, pero también la de los destinados a la recogida selectiva de basura, la recogida de residuos de carácter voluminoso –ahora la efectúa el Concello con medios propios– y contemplar la entrada en vigor del quinto contenedor, el de la fracción resto. Asimismo, la empresa que resulte concesionaria se encargaría también de llevar el punto limpio de Penerada.

Por otro lado, el gobierno local apostó por introducir en el pliego de condiciones la cesión, por parte del Concello, de los dos camiones que fueron adquiridos hace un par de años para mejorar la recogida, así como el parque de contenedores existente. Evidentemente, esta aportación iría en descargo de lo que tenga que abonar el ayuntamiento por este servicio externalizado. De este modo, el estudio económico que manejará en breve la administración municipal valorará esta cesión de medios municipales para que puedan ser utilizados por la empresa concesionaria.

Sin subida

López apuntó que todavía no se sabe con exactitud cuánto costará este servicio al año para las arcas municipales, si bien aguardó que pueda estar cerca del millón de euros. Asumió que no se espera un ahorro, “pero se busca una mejora en el servicio; profesionalizarlo”. Lo que parece tener claro el gobierno es que este cambio no repercutirá en el bolsillo de los contribuyentes vía incremento del impuesto. “Ni siquiera actualizamos el IPC en los últimos diez años. Es cierto que el servicio es deficitario y hay que replantearse algunas cuestiones, pero el Concello no va a repercutir el coste real del servicio al ciudadano; eso no está en los planes”, apuntó el alcalde ayer a preguntas de FARO DE VIGO.

El recibo se ha mantenido en unos 85 euros anuales en el casco urbano y en torno a 36 en el rural, con una recogida diaria media de alrededor de 20.000 kilos de basura en el contenedor verde. Cuestión a parte es la recogida selectiva de basura. En estos momentos son varias empresas las que la prestan en el municipio estradense, sin que ello suponga un coste para el Concello, en la medida en que se realiza a riesgo y ventura del prestador del servicio, que percibe lo que se abone por esos residuos.

Un servicio sin ningún trabajador “Hasta ahora no teníamos personal dedicado al servicio de recogida de basura, que fue lo que nos llevó a buscar una alternativa. Cada año contratábamos personal diferente; no conocían las rutas, había un mantenimiento muy deficitario de lo que son los elementos de transporte y equipos. Era un servicio muy precario. Se notaba mucho en la recogida de basura y, sobre todo, en la limpieza viaria”, apuntó José López Campos. Para corregir esta situación el Concello trabaja ahora para formalizar su apuesta por la privatización del servicio. Hasta 2020 el Concello venía encargándose de asumir con medios propios la prestación de este servicio, si bien llegó un momento en que el gobierno aseguró que la falta de personal hacía “inviable” hacer frente a esta tarea. El servicio arrastró siempre un importante déficit. Entre lo que el Concello ha de pagar a Sogama y la propia recogida, los montantes que maneja la administración local rondan el millón de euros. La recaudación no cubriría “ni el 60% del coste”, de tal manera que las arcas municipales tienen que tirar de recursos propios para cubrir el 40% restante.