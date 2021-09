Se le puede buscar el lado bucólico. Puede disfrutarse con su hipnótico y sincronizado vuelo en grandes bandadas o, incluso, encontrar cierta vinculación con aquel famoso poema con el que Bécquer hace de las golondrinas testigo de la existencia de un amor del que solo queda el recuerdo. Pero no. Ni aun poniéndose románticos es posible reprimir el gesto torcido al constatar el binomio causa-efecto. Volverán los oscuros estorninos en tu jardín los bancos a manchar. En A Estrada se puede dar por hecho, pese a los muchos intentos por evitar que estas aves formen grandes colonias en la alameda estradense y terminen abriendo fuego contra todo lo que las rodea: acercas, bancos y juegos infantiles.

Escogen ese momento del luscofusco para dar rienda suelta a una frenética actividad. Es posible que se dejen ver poco, pero su canto llega a hacerse hasta molesto o a inspirar el recuerdo de alguna película de terror. Los estorninos –en este caso de la variedad más oscura– llevan años asentados en los jardines municipales de A Estrada. Poco entienden de la reforma que se le ha aplicado a este parque, pero tienen muy claro cuáles son sus árboles preferidos: los tres de gran porte que existen en este espacio público, en especial los dos más altos que dan sombra a la zona de juegos infantil.

Sería todo un espectáculo que el viento soplase con la única intención de llevarse de una sola vez el follaje. Sobre las ramas más altas de estos árboles quedarían al descubierto una cantidad inimaginable de pájaros, que no cesan en su cantar ni en su revoloteo constante de un árbol a otro, apostando de cuando en vez por ir a posarse a uno de los que hay en la parte posterior del consistorio, también entre los más altos de la zona.

No hay remedio que valga. Hace meses el Concello daba por solucionado el problema pero, como decía aquel famoso –y ya trasnochado– anuncio, el algodón no engaña. Y los bancos, acercas y mobiliario urbano situado debajo de estos árboles no pasan la prueba.

Ni sonidos de aves rapaces, ni frecuencias molestas para estas aves ni la poda intensiva. No hay “operación estornino” que valga, por mucho que el Concello de A Estrada lleve años tratando de pisarle los talones a estas bandadas para convencerlas de que se vayan con su canto a otra parte. Estos pájaros dieron muestras de estar muy cómodos en el “central park” estradense y no tienen intención de moverse. Caiga quien caiga, mientras no sean sus árboles predilectos. Volverán los oscuros estorninos/ en tu alameda los bancos a manchar/ y otra vez por los servicios de limpieza / sin demora y con gran asco, clamarás.