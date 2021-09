Lalín celebraba ayer la segunda jornada festiva de As Dores. Aunque no son consideradas como fiestas propiamente, una gran cantidad de actividades tuvieron y tendrán lugar estos cinco días. Así, el disparo de bombas por la mañana daba inicio a la programación de ayer. El pasacalles fue protagonizado por Os Dezas de Moneixas, a los que se unió la charanga Ardores por la tarde. A mediodía, la Banda de Música de Valladares ofrecía una actuación en la carpa do Campo da Feira, bajo la atenta mirada del público presente. Además, también tuvo lugar la feria, que se vio desplazada de nuevo por la ocupación de su emplazamiento habitual, el Campo da Feira. Por la tarde, la sesión infantil de Pablo Díaz reunió a los más pequeños junto a la plaza de la biblioteca, mientras que a partir de las 20.00 hora se pudo disfrutar del concierto de la charanga Ardores. Para poner el broche final al sábado, la gira de los Cantantes Extraordinarios –programa de la TVG– llegaba al municipio lalinense junto a los cantantes Pili Pampín, César Romero, Lito de la Panorama, Lucía Pérez y Paco Lodeiro.

Programación para hoy

Siguiendo la dinámica que caracteriza los festejos, a partir de las 11.00 horas de hoy, Carballo da Manteiga y la charanga Os Verbeneros llevarán su música por las calles lalinenses. A mediodía, se celebrará la misa de As Dores, pero sin contar con la ofrenda habitual. En esta jornada, la Banda de Música de Lalín será la encargada de ofrecer su concierto en la carpa del Campo da Feira, lugar en el que tienen lugar la mayoría de citas. Durante la tarde, continuarán los pasacalles de las mismas agrupaciones de la mañana y la actuación infantil de hoy tendrá como protagonista el espectáculo titulado Derriba da Lúa.

Por su parte, la Banda de Música de Lalín volverá a dar un concierto a las 20.00 horas. Lo hará en una cita especial que reunirá a Rosa Cedrón, Miguel Ladrón de Guevara y Paco Lodeiro. La actuación se titula Ei cantar coa vosa banda y el repertorio está basado en canciones tradicionales gallegas y boleros clásicos. A partir de las 22.00 horas, la cita Camiño das Estrelas contará con un espectáculo de magia, un especial de Disney, voces en directo y danza. En un evento para acudir con la familia, actuarán Ana Paz, César Romero, Tamara Fernández, Alejandra Pais, Angel Hasegava, el mago David Maestro y las bailarinas Grov As Ohana. Para cerrar el fin de semana, a las doce de la noche se producirá un disparo de bombas.