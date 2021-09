Todos los institutos de la zona abren el curso con plazas libres en Formación Profesional

En la comarca dezana, los institutos que ofrecen enseñanzas de Formación Profesional todavía no han cubierto todas sus plazas. El único de los ciclos de grado superior que sí está cerrado actualmente es el de Acondicionamiento físico del IES Laxeiro, una modalidad incorporada recientemente al centro. En cuanto al de Administración e Finanzas, a pesar de estar bastante completo aún queda alguna plaza libre, al igual que en Mecatrónica Industrial. Incluyendo también los grados medios y básico, por el momento hay un total de 205 alumnos de FP matriculados en el instituto.

Por su parte, los grados del Ramón María Aller Ulloa tampoco han alcanzado una matrícula completa. En primero de Administración de sistemas informáticos en red hay 12 plazas ocupadas, mientras que en Desarrollo de aplicaciones web solamente quedan 6 puestos sin ocupar de los 30 ofertados. También en el ciclo medio de Sistemas microinformáticos y redes está pendiente de acoger a más alumnado durante este período.

Esta misma situación se produce en otros centros de la zona. En Vila de Cruces, el Marco do Camballón no ha alcanzado el lleno ni en Atención a las personas en situación de dependencia, ni en Soldadura y calderería, ambos de grado medio. En cuanto al Pintor Colmeiro de Silleda, por el momento cuenta con 67 alumnos en Formación Profesional. Aunque no está todo cubierto, el grado medio de Guía en el medio natural y de tiempo libre es el que más ocupación tiene. Actualmente hay 4 plazas vacantes, puesto que algunos alumnos no formalizaron la matrícula. De todas formas constan bastantes solicitudes y hay lista de espera, por lo que se prevé que se ocupen los puestos vacantes. El ciclo medio cuenta con más demanda que el superior en Gestión y ventas de espacios comerciales. Esta disciplina formativa cuenta con menos de la mitad de la oferta cubierta, aunque el proceso de matriculación no está cerrado y puede aumentar durante este mes.

FP en A Estrada

En la comarca de Tabeirós, la oferta para poder cursar un ciclo formativo es más limitada. El único centro que dispone de esta tipología de enseñanzas es el IES Plurilingüe Antón Losada, cuya situación no difiere mucho de los institutos dezanos. El grado con más plazas ocupadas es el de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en el que solamente queda una. Por su parte, en el de Administración y Finanzas todavía quedan nueve plazas. En el caso de los grados medios, el instituto está pendiente de conocer el número de alumnado en la enseñanza de Electromecánica de vehículos automóviles. Hay 18 plazas fijas, pero no está completo y se espera que se incorporen otros estudiantes que no hayan conseguido acceder en Santiago de Compostela. También en Sistemas microinformáticos y redes quedan unos 6 puestos vacantes de los 30 que se ofrecen. Aún a la espera de poder incorporar más alumnos, el centro cuenta con un total de 220 estudiantes, repartidos entre grado básico, medio y superior.

Bachillerato y ESO mantienen el alumnado El comienzo de curso de este año ha contado con un número de matriculados similar al del 2020. Los centros de Deza y Tabeirós-Terra de Montes han sumado un total de 2.656 alumnos. La mayoría de ellos cursan la Educación Secundaria Obligatoria –unos 1.903 estudiantes– y 675 Bachillerato. Además, hay un total de 32 matriculados en ESA (Educación Secundaria para Adultos), cinco en EBI (Enseñanzas Básicas Iniciales) y 41 en el Bachillerato para adultos. En cuanto a los institutos de los núcleos más poblados, el IES Laxeiro aumenta su alumnado y alcanza los 472 estudiantes, 11 más que en el curso anterior. En el Aller Ulloa se produce un ligero descenso de seis alumnos y el Sagrado Corazón no supera el medio centenar, quedándose en 47 matrículas. Por su parte, los centros de A Estrada viven situaciones dispares. El Antón Losada incorpora una veintena más de alumnado, mientras que el García Barros sufre una importante bajada. De los 446 estudiantes matriculados en 2020, este año se posiciona con 386. También descienden en el IES Nº1, pero en menor medida, y se mantienen en el CPR Nosa Señora de Lourdes.