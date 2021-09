Amizade de Laxeiro con Limés Ambrós

O mestre anima a pintar ao mozo barbeiro, cómpralle obras para axudalo e ata lle ofrece o seu estudo | Logo de marchar para Arxentina, manteñen fluida correspondencia

O máis bonito nesta vida é o cariño e a amizade das persoas que forman parte das vivencias dun. No caso que nos ocupa, queremos resaltar o compañeirismo que existiu entre dous amigos e colegas do mundo da arte con moitas coincidencias no desenvolvemento das súas vidas: Laxeiro e Limés. E agradecer a persoas coma Juan Cano Brión, que, sen coñecerme, deixoume todo este material inédito para por en valor aos dous fabuladores.

Laxeiro, ao regreso de Cuba no ano 1925 con tan só 17 anos, e unha vez reposto da súa doenza, colleu o oficio de barbeiro para gañarse o sustento. Nos tempos mortos, entre cliente e cliente, seguiu pintando e formándose. Niso tamén coincide co amigo Luis Limés, que herdou o oficio de barbeiro de seu pai. Laxeiro era cliente da “Barbería Limés” de Vigo. Alí foi o lugar onde se coñeceron o fillo do barbeiro e o artista de Lalín a comezos dos anos corenta do pasado século.

Aínda que Limés era doce anos máis novo ca o creador lalinense, a vocación de pintor veulle, en palabras do propio artista, ao mirar o seus cadros e valéndose do material reciclado da barbería: “Eu facía a miña pintura moi particular con polbo dos lapis e os mesturaba con goma arábiga, despois facía os pinceis con latas e pelos das brochas de afeitar da barbería de meu pai e tamén con pelos dos cepillos da roupa (Limés, diario manuscrito inédito)”.

Laxeiro anímao a pintar porque ve un artista no mozo barbeiro (“el artista nace, no se hace”), e así participa Limés na V Exposición provincial de arte de Pontevedra, no ano 1945, cando contaba tan só con 23 anos. Ao ano seguinte Laxeiro mércalle un cadro na exposición da sala de Artesanía en Vigo. Posteriormente, cómpralle outras dúas obras coa finalidade de axudalo e animalo a que seguira pintando e expoñendo. Incluso ofreceulle o seu estudo para que dispuxera dun lugar para traballar comodamente. Cando Laxeiro marcha a Arxentina, Limés entra nunha etapa de desánimo e atende máis ao oficio de barbeiro que ao de pintor. No diario manuscrito, Luis Limés deixou o seu sentir polo marcha do protector e amigo e, anos despois, a ledicia de recibir a primeira carta na que o animaba a pintar:

“No ano 1950 ofreceume o seu apoio e máis o estudio, vou pouco tempo por el; a exposición de arte galego en Bos Aires foi a nosa separación. Aquilo fúndeme e non pinto máis. Pero unha vez recibo una carta del preguntándome, ti pintas moito? "

"Dame ánimos e sigo pintando. Recibo outras cartas do Mestre, e pídolle parecer para facer unha exposición para min solo e contéstame que a faga. Desde aquela expoño sempre”.

Desde a partida do mestre para a Arxentina, o único medio de comunicarse co seu amigo Luis Limés foi o intercambio de epístolas. Así o deixou plasmado Laxeiro na misiva enviada desde Bos Aires o día 29 de setembro de 1955, na que lle dá ánimo coas seguintes verbas:

“Mi buen amigo Limés: No esperarías carta mía, pero ya ves como yo me recuerdo de los buenos amigos y de los que yo supongo talento. ¿Pintas mucho?. Es una pena que no tomes muy en serio lo de la pintura, llevas dentro de tu alma un gran pintor, solamente tienes que trabajar y estudiar mucho y ello no es difícil teniendo un poco de voluntad, se trata solo de que los ratos que tengas libres, tomes los carboncillos y te pongas a dibujar o a pintar y pintes todo lo que veas que valga la pena de ser pintado o dibujado, lo mismo del natural que de lo imaginario, siempre sin miedo y muchas veces hacer lo que sale y dejarse ir instintivamente.

El mejor estudio de un pintor es pintar y ver cuadros de otros pintores, si no son originales, reproducidos en láminas o en libros, pero no para copiar, solemnemente para que sirvan a uno para darse cuenta de cual es la verdadera calidad de la buena pintura […]. Pinta siempre que puedas, llegarás a ser un gran pintor. Un fuerte abrazo de tu colega, Laxeiro”.,

Os herdeiros de Limés conservan varias cartas enviadas dende Bos Aires polo “Mestre”, como lle chamaba o discípulo da cidade olívica a Laxeiro. Nesta misiva do día 25 de novembro de 1959, dicíalle:

“Querido amigo Limés: Antes de nada he de decirle que yo contesté a su carta de hace cuatro años.

Muchas veces hablo de Vd., mejor dicho, de sus condiciones para ser un gran pintor. Vd. lleva dentro lo que a casi todos los pintores le falta y más a los pintores gallegos.

Galicia da muchos escritores, muchos poetas, mucha familia literaria y charlatana y muchos pinta monas con una recubierta cultura adquirida por etapas, pero ojo con toda esta familia cuando critiquen sus cuadros. Su mundo interior no está al alcance de ellos; lo suyo es auténtico, profundo, lo de ellos mal oficio y trapa con mucha pose; estos bichos roedores de lo ajeno por mucha cultura y conocimientos que tengan, les falta lo principal, no nacieron ni escritores ni pintores. Y Usted Limés nació para ser un gran pintor; pinte mucho y Galicia y España tendrán un gran artista. Un gran abrazo de su colega en arte y oficio. Laxeiro. ¡Contésteme!”.

Xa no ano sesenta volve a escribir Laxeiro ao seu colega o día 20 de febreiro para darlle a súa opinión persoal sobre un cadro de Limés dedicado a el e, de paso, darlle ánimo. Expresábase deste xeito:

“Amigo Limés: Los hombres como tú que llevan un pintor dentro, no pueden desanimarse por lo que digan los críticos locales ni los de París. El cuadro Homenaxe a Laxeiro, me gusta pero como cuadro, como pintura yo se que los tienes mejores. Conozco mejor que tu mismo el pintor que vive en tu sangre. Por tu carta veo que tu mismo desconoces al pintor L. Limés y esto me disgusta. ¿Por qué no te haces gran amigo de él?. Así pintarás lo que el te intuya y te aconseje, y ten bien seguro que solo él te dirá la verdad y con verdad en pintura se hace obra sincera, porque esa verdad es tu yo inmortal; solo a ella deber escuchar.

Los que pintan paisajes o reproducen melones, manzanas, garrafones, sin crear nada con esos temas, son pobres industriales pero hasta muy pobres como industriales.

Todo gran pintor, o grandes creadores nunca fueron comprendidos por la llamada crítica del momento o de su época. ¿Por qué?. Pues muy simple es la contestación, estos solo obedecieron a su yo, al mundo interior y como este nunca fuera visto hasta su llegada, he ahí la incomprensión eterna de los loros de la crítica.

Amigo Limés, recalco lo dicho, pinta lo que tú sientas, nunca lo que parece que entiende la gente, la tal gente no entiende nada y los críticos, menos. El fracaso que tu dices yo no lo veo por ningún lado. Al contrario, a través de los recortes que me mandaste, veo que has tenido un gran éxito. Tengo la idea de escribir algo para El Pueblo Gallego con motivo de tu exposición ¡atento!

Con más decisión que nunca, pinta lo que te salga de los cojones, solo así se triunfa. Un abrazo. Laxeiro”.

O 3 de novembro de 1960, Laxeiro envioulle outra misiva a Limés, seguramente en contestación á recibida do colega, e nesta ocasión fala da liberdade das persoas e dos críticos de arte, polo que podemos ver que lles tiña pouca fe:

“Querido Limés: Yo tengo la buena costumbre de contestar las cartas de los amigos, pero como ellos viven en naciones democráticas, cuando leo lo que he escrito (esto siempre me pasa con los que vivís en ese Valle de los Caídos) me decido a ponerlas, manera muy ingenua de curar el dolor de un español que escogió el exilio voluntario antes que vivir en su patria sin libertad de creación y pensamiento.

Antes de nada, quiero que sepáis todos que yo no estoy aquí por broma, estoy aquí por que no puedo vivir en una España convertida en noche oscura; no volveré ahí hasta que la luz de la paz y de la inteligencia dore las piedras blancas de nuestros profundos ríos.

Mi patria es todo el mundo, yo quiero a la humanidad entera y a todas las razas. ¡¡Yo pinto para todas las razas!!

Amigo Limés, me alegra mucho tu éxito en Vigo pero te aconsejo no te importe lo que te digan los gacetilleros de la ciudad de la oliva ni en favor ni en contra, y lo mismo te digo de las personas que ahí se creen que entienden, ahí no entienden de nada, en lo único que están bien es en el cotilleo y dirigen como en ninguna parte los barbas mutuas, pero después de esas cenas, los resultados son “peidos sin olor”.

Los periódicos que mandaste da pena leerlos […], los premios de las exposiciones, lo que dice Julia Minguillón, los cuadros de Torres, la exposición ontológica de Lugo, da todo esto una idea catastrófica de lo que entienden estos seres por pintura y de todas las artes pláticas. Tú no te dejes guiar por por este ambiente inculto y caduco, escúchate a ti mismo y pinta como te de la gana sin miedo y sin respecto a ninguna regla. La pintura es creación no es regla ni respecto.

Por vía marítima te mandaré las revistas y diarios con pinturas. Muchos saludos a Eligio y también a Mareque y si los ves, le das muchos saludos a los Sres. Ríos, de la agencia Teis y para ti un fuerte abrazo de tu colega amigo Laxeiro”.

Ese mesmo ano, volve a escribirlle unha nota na que lle manda copia dun cadro que fixo para a portada dun libro de Eduardo Blanco Amor, títulado Parranda. O 18 de marzo do ano 1961, volve a mandarlle unha misiva. Nesta ocasión o motivo era o seguinte:

“Querido Limés: Pronto te escribiré, el no haberlo hecho fue porque me cabreé contigo y con Rios. No aguanto a los que me aconsejan de que me marche para ahí ¿Ahí a qué? A ser otro castrado más. Yo, como dicen algunos “escogí la libertad”. Yo no vuelvo a Vigo mientras esté mi Patria en manos de Judas Escariotes.

¡¡Viva la tercera República Española!! ¡¡¡Viva Fidel Castro!!!

Un fuerte abrazo. Laxeiro”.

Non temos máis noticias deste pequeno enfado ata que Laxeiro volve a escribirlle o 6 de decembro de 1962. Nesta ocasión comenta o que realmente ten que importarlle, pintar sin esperar recompensa algunha:

“Querido Limés: Yo no estoy enfadado contigo, lo único que a mi me molesta es que los amigos que tienen el deber de conocerme me anden siempre con el latiguillo de “vente para Galicia o para España” y cuando se ponen pesados me resulta mejor no contestar a tales tonterias. Soy un hombre que adoro el mundo entero, por lo tanto me encuentro bien en cualquier esquina del globo terraquio y más siendo mi única familia la humanidad entera, lo único que procuro es mandarme mudar de los sitios que el hombre está podrido del alma, porque no hay peor olor que el del alma podrída.

Amigo Limés, después de leer tu carta, desde luego te aconsejo que dejes de pintar; a través de ella se ve que tienes más espítitu de comerciante que de artista, esto si tu eres sincero en lo que me dices. El pintor auténtico pinta igual que canta el ruiseñor, sin pensar que hay oidos que le escuchen; pinta por lo que siente y no debe importarle que venda sus cuadros, que gusten o no gusten. El pinta porque para él es necesario printar.

La venta de los cuadros es otra cosa hubo grandes pintores que en vida no han conseguido vender ni un solo cuadro, y mas aquellos que resultan hoy ser los más originales y los más cotizados ¿Tú no v es ahí que los pintores faltos de orignalidad son los que más venden? Entonces, para que te quejas si no ven des, si tu pintas como Limés, pinta como Abelenda y vendrás ¡Entendido! Malo, malo cuando un pintor le preocupa más la venta que la creación de su obra; y sácatelo de la cabeza todo ese lío del triunfo de un pintor en Vigo; méate por los ciudadanos de Vigo y por sus críticos y ponta, pinta si es que lo sientes, que si tu obra es sincera ya vendrá el día que le haran justicia en todo el mundo.

Los grandes pintores de todas las épocas estudiaron las obras maestras de sus antecesores,. Solo así se pude fortalecer la originalidad de cada uno.

Espero tu carta. Un abrazo de tu colega dos veces. Laxeiro”.

En novembro de 1964 volve escribirlle para compartir con el ás súas inquedanzas e proxectos expositivos e fálalle do seu amigo Manuel Torres:

“Querido Limés: Ayer, sábado, salió para esa el Alberto Lodero, en el que viaja tu amigo, el que te lleva dos carteles de mis exposiciones y una invitación de otra y un retrato de Laxeiro. Todo ello para que los pongas en las paredes de tu peluquería, o mejor dicho, barbería, o en tu taller de pintor. Creo que pronto iré a dar una vuelta, entonces hablaremos mucho de pintura y veré tus obras.

En el mes de marzo iré a París y de allí me trasladaré a España, donde expondré en varias ciudades, luego volveré a París y desde allí iré a exponer en Londres, Alemania e Italia. Estoy trabajando mucho y con más fuerza que cuando tenía 30 años, si tengo salud que hasta ahora no me faltó, en tres años más seré conocido en todo el mundo y ya nadie me podrá parar en mi marcha.

No estoy de acuerdo cuando dices que Torres ha tenido mala suerte, lo que pasa es que no se puede quedar un pintor como él metido en una aldea como Marín; eso es enterrarse en vida….

El pintor es un señor que tiene que exponer igual que un torero frente al toro, frente a la vida. ¿Estamos?. Tu amigo es muy simpático y bueno. Un abrazo de Laxeiro”.

Vemos como Laxeiro non esquece ao xove artista e escríbelle con asiduidade desde Bos Aires para contarlle os proxectos que ten pensado levar a cabo en 1965: “en el mes de mayo iré a París y de allí me trasladaré en España donde expondré en varias ciudades, luego volveré a París y desde allí iré a exponer a Londres, Alemania y a Italia”.

Non faltaron novos enfados e malos entendidos entre estes dous amigos. Non sabemos o motivo, pero no ano 1965 a correspondencia entre ambos é gráfica, con poucas verbas pero significativa, como poden ver:

Cando Laxeiro reside xa en Madrid, escribe de novo a Limés o 25 de novembro de 1969 e pídelle desculpas por non ir a súa exposición, pero marcha a Ámsterdan...

“Querido amigo y colega Limés: Siempre estuve dispuesto para ir a ver tu exposición, sería para mí una gran emoción ver tu obra expuesta, pero un gran acontecimiento en la historia de la pintura, a lo mejor es la causa de que yo no pueda ir ahora a Vigo. Mira, hasta tenía pensado dar una pequeña charla en tu muestra. Yo me había olvidado de la gran exposición que se está celebrando en Ámsterdam a los cien años de la muerte de Rembrandt, pero es que además, esta se cierra el domingo día 30 y estoy decidido a ir a verla, porque en esta exposición han reunido toda la obra de este gran maestro de la pintura, y él es uno de mis “Dioses”: y aunque no estoy muy repuesto de los días que he estado en cama con la gripe, es casi seguro que salga mañana o pasado a Holanda.

Estoy decidido, si recayera con la gripe y me muriera allí, dormiría eternamente tranquilo, rodeado de la obra de un “Dios” de la pintura; solo creo en estos cielos. Abrazo para ti y Elvira y para todas mis otras amistades. Laxeiro”.

Xa na súa estadía como residente en Vigo, Laxeiro escribe dúas cartas de presentación para levar en man Limés a Bos Aires. Unha para o secretario dos Artistas Plásticos de Arxentina, e outra de igual contido para o secretario do Centro Lucense en Bos Aires. A primeira con sede social na rúa Monte e San Martín e a lucense na rúa Belgrano, coa esperanza de que o seu amigo, que se encontraba de paso en Bos Aires lle permitiran expoñer nas citadas sociedades, aínda que fora unhas horas.

“Sr. Secretario de artistas Plásticos Argentinos: querido amigo, el dador de esta, mi gran amigo y gran pintor Luis Limés de Vigo, Galicia, quiso conocer Buenos Aires y aprovecho este viaje un tanto rápido, pero le gustaría exponer algo de su obra aunque nada más fuera, por unas horas, creo que ahí en la Sociedad podríais hacerle un hueco, yo os lo agradecería y él mundo más. Vosotros le veréis los dibujos y creo que os gustarán. Muchos abrazos para todos del gallego Laxeiro”.

Vemos que novamente a Laxeiro que está mediando polo amigo e compañeiro de profesión para facilitarlle a posta en valor da súa obra.

Limés Ambrós fixo moitas exposición ao longo da súa vida, mesmo estivo premiado no concello de Lalín coa Medalla de Prata pola obra titulada Trasno, no I Certame Provincial de Pintura, celebrado o 22 de febreiro de 1976. Varios críticos da época, como Francisco de Pablos, afirmaban: “El mundo de Limés puede arrancar del Bosco y pasando por el tenebrismo de Caravaggio, lo alucinante de Goya y lo desgarrado de Solana, llega hasta su más directo maestro, el gran Laxeiro”. Expuxo cos principais pintores galegos, como exemplo a colectiva que fixeron no ano 1974 na Galería de Arte José M. Birgops de Valladolid, na que participaban Maside, Lugrís, Palmeiro, Laxeiro, Mª. Antonia Dans, Barreiro, Datas, Lodeiro, Quesada...

Queda moito por escribir sobre a súa pintura e a traxectoria que o definiu coma un pintor que, segundo afirmaba M. Ferrín, “os cadros de Limés son obras cheas de fantasía; todo na súa pintura está sometido a fantasía, á materia, ao color, a liña”.

[Nota: Queremos agradecer a todas as persoas que fixeron posible esta XV Bienal, aportando fotos, cartas, debuxos, botellas ou vaixela co deseño de Laxeiro. E especialmente, a Juan Cano Brión e a súa dona, Mª del Carmen Moure González, por deixarnos todo este material inédito para por en valor aos dous fabuladores da arte galega.]