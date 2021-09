Los viticultores inician la vendimia junto al Ulla

En Adega Valdés –a los pies del histórico puente Gundián– la vendimia arrancó este jueves. Al mediodía de ayer no hubo más remedio que hacer un pequeño paréntesis a causa de la lluvia, pero las perspectivas que ofrecen estas 20 hectáreas de viñedo son buenas. “La verdad es que la cosecha es maravillosa; sin problema alguno de enfermedades o plagas. Estas lluvias retrasaron un poco la maduración pero no hay problemas de podredumbre”, apuntó su enólogo, David Ledo. La bodega tiene una trayectoria de más de 20 años, coincidiendo su nacimiento con la creación de la Subzona Ribeira do Ulla dentro de la DO. Algunas de las vides no están en producción, pero calculan que sus 20 hectáreas generen unos 250.000 kilos de uva, con los que se obtendrán alrededor de 200.000 litros de vino, en su inmensa mayoría caldos blancos. El 40% de esta producción de albariño se comercializa con la etiqueta Gundián, con “notas más frescas y afrutadas” y con “la acidez típica de los Rías Baixas”.

Ledo explicó ayer que la campaña se prolongará ahora durante unos 12 días, jornadas en las que se irá realizando a diario el proceso de prensado para que arranque la fermentación. La de clarificado y filtrado son otras partes importantes para la obtención del vino nuevo, que se probará en octubre, aunque la añada no saldrá a la luz hasta las Navidades.

La producción de Adega Valdés ronda las 300.000 botellas al año, centradas sobre todo en monovarietales de albariño bajo marcas como la citada Gundián o Mayor de Gundián. Elaboran también un caldo de albariño con treixadura –Pazo Viladomar– y cuentan con una producción simbólica de mencía.

Creciendo

Desde Rías Baixas no se pudo ofrecer todavía una estimación específicamente centrada en la Subzona Ribeira do Ulla. Los últimos datos aportados desde esta denominación sitúa en la demarcación del Ulla a un total de 91 viticultores, ocho bodegas y más de 190 hectáreas de viñedo. Con 1.490.434 kilos de uva vendimiada en 2020, las estadísticas del Consello Regulador indican que 1.148.881 kilos de este fruto se exportó a otras subzonas, importando 30.979 kilos. Todo ello se traduce en 372.532 kilos de uva vinificada en la subzona del Ulla. La producción está localizada en la provincia de Pontevedra y en el sur de la provincia de A Coruña. En el caso de A Estrada, quedaría amparado por esta denominación de origen vino que se produce con las uvas recogidas en parroquias como las de Arnois, Couso, Cora, Oca, Santeles, Paradela, Berres, San Miguel de Castro, San Xurxo de Vea, Ribeira, Riobó, Santa Cristina de Vea, Baloira o Santa Mariña de Barcala. Por su parte, en Vila de Cruces se incluyen parroquias como Camanzo, Gres y Añobre, mientras que en el caso del término municipal de Silleda es la parroquia de Cira la que apostó más fuerte por la viticultura.

En Camanzo (Vila de Cruces) se encuentra la Adega Castrobrey, donde se espera iniciar la vendimia en los próximos días. Su responsable, Ramón Blanco, definió estos caldos –obtenidos en unos viñedos con cepas de más de 50 años y con una raíz de unos cinco o seis metros hacia abajo en suelo de base arcillosa– como “vinos con mucha mineralidad y una acidez muy equilibrada”. Habrá que esperar a los últimos meses del año para catar el de esta añada.