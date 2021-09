El último baño de los jabalíes

Las piscinas municipales de A Estrada cerraron la temporada el pasado miércoles después de dos meses abiertas al público. Fue una despedida poco concurrida, en un mes y, especialmente, una semana con malas condiciones climatológicas. Esa última noche por ejemplo se registró en A Estrada una importante tronada, algo que no impidió sin embargo que unos visitantes realizasen su particular fiesta de fin de temporada en las piscinas municipales. Casi como si estuviesen esperando el día, un grupo de jabalíes entró en el recinto y causó destrozos en diferentes zonas, levantando partes de césped. Este último baño quedó como una anécdota que no interfirió en la actividad de las piscinas, pero supone un nuevo episodio de las visitas que los jabalíes se han acostumbrado a realizar a la zona deportiva.

El rastro de estos animales viene notándose desde hace ya varios años y poco a poco se han ido haciendo más atrevidos en sus incursiones. Tras asaltar zonas como la carballeira, la parte trasera del estadio Manuel Regueiro o incluso las medianas de la avenida de la Cultura, ahora han dado un paso más con su asalto a las piscinas municipales. Para entrar al recinto, los jabalíes han abierto un agujero en la alambrada de su parte más alta, en la zona que linda con la pista de ciclismo. Esa zona alta de césped fue la que registró más destrozos, con muchas partes levantadas, aunque dejaron muestra de su paso por gran parte del recinto. Se estima por los destrozos que debió tratarse de un grupo amplio, lo que demuestra el poder de convocatoria de esta fiesta de fin de verano.

El verano finaliza con 4.597 usuarios

Las piscinas municipales de A Estrada cerraron sus puertas a mediados de septiembre con un balance desigual en cuanto al número de usuarios. Esta irregularidad vino marcada por un verano con muy malas condiciones climatológicas, tanto en el mes de julio como en septiembre. Eso dejó agosto como el único mes con cifras importantes de asistencia, especialmente en las semanas centrales. En total el verano dejó 4.597 usuarios. En la última quincena de junio hubo 347; en el mes de julio se registraron 1.928, mientras que en agosto hubo 2.238. Para finalizar, el medio mes de septiembre que estuvieron abiertas, las piscinas solo registraron 84 visitas. Estas últimas semanas fueron las más flojas con diferencia, destacando que hubo cuatro días en las que nadie se acercó a sus instalaciones. En otros días hubo solo uno o dos usuarios. El día más destacado fue el domingo 5 con 28 usuarios. La temporada se cierra dejando el día 24 de agosto como el más multitudinario de todos, con 240 personas en el recinto, seguido del 17 de julio con 227.