“Al cocido lo veo como a esos iconos que no se pueden ni se deben modernizar”

–¿Qué significa para un cocinero de tanto prestigio convertirse en el pregonero de la cita lalinense?

–Después de tantos pregones como llevo hecho, este en concreto será muy especial porque mi padre era una persona que siempre estaba en el Cocido. Será más especial que otros por eso mismo.

–¿Cómo se vivió la pandemia en el emblemático Casa Solla?

–Las circunstancias son muy complicadas igual que para prácticamente todos los sectores. A la hostelería siempre se nos tiene en cuenta pero creo que fue una situación muy difícil y lo sigue siendo para todos. Creo que la gran ventaja que ha tenido la hostelería es que pudimos seguir ejerciendo nuestra actividad, aunque con muchas limitaciones. Hubo otros muchos sectores más afectados y no se habla de ellos. Dentro de lo que cabe tuvimos recursos y en cierto modo pudimos sobrevivir a esta situación temporal. Nos está costando más de lo que creíamos pero nos estamos recuperando. En concreto, el restaurante.

–¿Se recupera mejor la cocina que el resto de la hostelería?

–Yo creo que sí. Piensa que el ocio nocturno todavía sigue sufriendo muchísimo más que nosotros y nadie se acuerda de ellos, por ejemplo. O se me ocurre pensar en los chiringuitos de las ferias que tampoco nadie se acuerda de ellos y viven una situación mucho peor. Llevan dos años sin que puedan hacer ningún tipo de actividad. La misma hotelería sufrió más que nosotros porque muchos de los hoteles aún no han podido abrir.

–Desde el punto de vista gastronómico, ¿el cocido necesita modernizarse o todo lo contrario?

–Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden innovar pero otras no. Al cocido lo veo como a esos iconos que no se pueden ni se deben tocar porque son maravillosos de por sí. Es como si me dices ¿qué podemos hacer con una empanada? Pues te contestaría que simplemente hacerla bien. Al cocido le pasa exactamente igual. Creo que es un plato que tiene tanto peso y tanta representatividad por él solo que yo no me atrevería nada con un cocido que no fuese eso, un cocido de la mejor manera posible. Me refiero a que si podemos conseguir una “cacheira” mejor, perfecto, pero poco más deberías hacer porque en sí mismo es un mucho más que un plato. No es el caso de un pulpo o una empanada, es una comida en sí mismo. Yo creo que no permitiría concesiones a desvirtuarlo jugando a modernidad. Creo que no está obsoleto y por eso no considero que sea necesario modernizarlo en absoluto.

–¿Comer se ha convertido en algo esnob con tanta innovación?

–Yo creo que no. Se ha democratizado toda la cocina en general. Hemos entendido que la alta cocina no es sólo para unos pocos, es para todo el mundo. Y la cocina doméstica y tradicional también. No me gustaría que se tratase esto como un esnobismo –que no lo es– sino todo lo contrario. Lo que hemos hecho por fin es socializarlo hasta el punto que yo creo deberíamos hacerlo. Es decir, que todo el mundo participe de la cocina, disfrute de ella y la valore en su justa medida. No se trata solamente de alimentarse, es poder disfrutar con el hecho gastronómico y yo creo que esto es lo que se ha conseguido y es algo maravilloso. La cocina ahora es un acto social reconocido y sobre todo popular y para todo el mundo. Como debe de ser. Siempre digo que es imposible comprar el mejor coche del mundo porque no podemos llegar pero disfrutar del mejor restaurante del mundo, aunque suponga un sacrificio enorme, sí es posible porque al final serán 300, 400 o 500 euros. Si quiero llegar a eso, puedo llegar. Sin embargo, a mi me encantaría tener Ferrari pero no puedo comprármelo.

Homenaje póstumo a José González Solla

El pregón de la Feira do Cocido de 2021 que tendrá lugar en la Carpa do Cocido será seguido de un “sentido y sencillo” homenaje al padre del pregonero, José González Solla, fallecido en enero del año pasado. Desde el Concello de Lalín se recuerda que el patriarca del clan Solla fue “uno de los restauradores que más apoyó desde el inicio los Premios de Gastronomía de Galicia, la Encomenda do Cocido y el crecimiento de la Feira do Cocido de Lalín, puesto que hasta la edición de 2019 fue una figura habitual en los actos del evento lalinense con una participación continuada”. En el emotivo acto estará presente la viuda que será encargada de recoger los obsequios entregados por representantes municipales. Por otro lado, las actividades de la Feira do Cocido se llevarán a cabo en la citada carpa con aforo controlado, siendo el primero de ellos el jueves 23 con la actuación de Roi Casal a las 21.00 horas. Al día siguiente, a las 18.30 horas, tendrá lugar un showcooking a cargo de Alejandro Iglesias del restaurante Cabanas e Iván Méndez. Y a las 22.30 horas actuará el grupo Luar na Lubre. El sábado llegará el Lalín D-Fest con actuaciones como las de Delaporte, Delafé, Verto, Ale y Rapariga DJ con entradas a 16 y 10 euros. Y el domingo, a partir de las 11.00 horas, actuará la Banda de Gaitas e Bailes de Coribantes, el pregón de Solla y el homenaje a su padre será a partir de las 12.30 horas, y Susana Seivane cerrará el programa actuando a las 13.00 horas.