“Solo pedimos que se hagan bien las cosas. La obra de urbanización no termina hasta el 27 de noviembre y aun estamos a tiempo de que esto no sea un barrizal”. Es la petición realizada desde de la calle Marín. Indican vecinos de la zona que, con las últimas tormentas, “la mayor parte de los jardines se transformaron en unos barrizales y charcos inmensos”. Señalan al desnivel que hay entre el camino de tierra prensada por el que circulan los camiones en la urbanización en la que se asentará el Mercadona y los jardines en las traseras de estas edificaciones.

Inciden en que la recogida de pluviales no está ejecutada y que ello genera complicaciones. “El camino ha resistido estas lluvias malamente y ya está lleno de baches y rodadas de los camiones. (...) No creo que supere el invierno y tanto la Avenida Marín como los vecinos de la Avenida de Pontevedra tendremos que pasar las noches de tormenta mirando a ver si esto se inunda o no, como ya ocurrió la pasada noche”, apunta una vecina. Inciden en que no están en contra de la nueva urbanización y del uso comercial y residencial que se dará a estos terrenos, pero piden que se mejoren las condiciones del camino y se ejecuten las pluviales para evitar inundaciones y barrizales.