La nostalgia, y también el mal tiempo, llevaron al estradense Óscar Rivas a subir este martes al fallado de la casa de sus padres, en Ribela. Sabía perfectamente lo que buscaba. En cajas de zapatos encontró una colección de récord, la misma que inició siendo solo un niño de ocho años y que ahora reúne casi un millar de mecheros. Entre ellos hay tallas y colores.

El coleccionismo le viene de familia a este vecino de A Estrada. Fue su padre quien le animó a empezar una recolección de niño, una selección de la que estar orgulloso cuando fuese mayor. Recuerda que solía ir con su padre a un bar en el que exhibían una colección de mecheros y le gustó la idea. Este empresario tuvo claro desde pequeño que la hostelería sería su futuro, así que pensó en colocar en el futuro su colección en su propio bar. Óscar Rivas consiguió las dos cosas a lo grande. Su colección se aproxima a los mil encendedores y es propietario del grupo Valenciaga, con varios establecimientos. Sin embargo, no se decidió todavía a exponer su botín en ninguno de sus restaurantes.

Después de reencontrarse con piezas que tienen, cada una por sí sola, su propia historia, Rivas decidió dedicar dos horas enteras a guardar sus mecheros para preservar de un modo más selectivo su colección. Algunos de ellos llegan de distintos puntos de la geografía española y otros proceden del extranjero. En la colección hay encendedores especialmente significativos, con uno con forma de barco que le regaló un tío que vivía en Pamplona y que ya falleció. Atesora también el del negocio de su padre, Carpintería Rivas, cuando abrió sus puertas y varios encendedores muy antiguos que eran de su abuelo.

Es posible que esta colección no llegue nunca a un expositor, pero a Óscar no le da pena alguna. “Me hace ilusión que se queden en casa de mis padres. Me gusta que, de algún modo, marquen mi infancia”, dice. Sin duda, un bonito motivo para coleccionar.