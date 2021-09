Agosto no ha sido un mes favorable para el empleo en las comarcas. Así lo ponen de manifiesto los datos de afiliación que, referidos municipio donde trabajan y no donde residen los cotizantes– indican un descenso de 146 activos respecto a julio. La situación es peor en todos los municipios a excepción de A Estrada, que al menos no solo es capaz de mantener sus registros de afiliación sino que incluso aumenta dos casos respecto a los 5.228 totales de cuatro semanas antes. Cerdedo está en la misma senda y totaliza 204 tras ganar seis.

El mes por excelencia del verano se despidió con 20.208 afiliados y descensos en todos los principales grupos de cotización: general, agro, hogar y autónomos. Los trabajadores por cuenta propia caen de 7.302 a 7.270. Con la referencia de A Estrada ya mencionada, Lalín se mantiene claramente como el territorio que más empleo genera al contabilizar 7.029 activos pese a ceder en 45 en un mes, en gran medida del régimen general, pues el grueso de autónomos se mantiene aunque a la baja. Silleda totaliza 3.462 cotizantes, que son 29 menos en un mes, y Vila de Cruces mantiene 1.386 después de ceder 24. Las caídas son menos acusadas en términos absolutos en los demás ayuntamientos dezanos. Rodeiro suma 995 (cuatro menos), Agolada 524 (cede seis) y 351 Dozón, con dos activos menos.

Forcarei es el municipio más afectado por la caída de la afiliación y cede 44 respecto a julio, manteniendo 986. Los datos absolutos mejoran en una perspectiva anual y en agosto de 2020 había en las comarcas 457 trabajadores menos que ahora.