Aunque las competencias en materia de empleo no son propias de la administración municipal, el Concello de A Estrada lleva años impulsando programas que buscan ayudar a abrir las puertas del mercado laboral para personas que llevan mucho tiempo tratando de entrar en él. Aun cuando las cifras del paro no puedan ligarse de manera directa a las políticas municipales de empleo, está claro que estas terminan reflejando, en mayor o menor medida, su efecto. El alcalde estradense, José López Campos, aplaudió ayer el que, según aseguró, es el mejor dato de la historia del municipio en materia de desempleo desde que existen registros. Indicó que, por vez primera, el concello estradense baja del millar de personas en situación de desempleo, una cifra que en nada se parece a las que ejercicios anteriores y que se produce en un contexto ciertamente convulso.

El mandatario puso sobre la mesa el dato que radiografía el desempleo en el municipio durante el último mes, en el que habría en A Estrada 976 personas en paro. “Estamos en el mejor momento de empleo de la historia de nuestro concello”, señaló López Campos, pese a que la tesitura actual se ve salpicada por trabajadores que todavía están vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que están saliendo de él o empresas que vieron muy perjudicada su actividad durante esta pandemia.

Sin embargo, este positivo dato supone una enorme mejoría con respecto a otros años más complicados para A Estrada en términos de desempleo, llegando a superar en contextos de crisis económica los 2.500 estradenses en paro. El mandatario defendió que se trata de un “dato esperanzador” que tiene que llevar al Concello a seguir manteniendo la apuesta por “dar una oportunidad laboral a todos los que la necesiten”. Citó el dirigente los buenos resultados que arrojaron los cinco Planes Integrados de Empleo impulsados o políticas como el apoyo a emprendedores o talleres de empleo. Elogió López el trabajo que se realiza desde el departamento que coordina Óscar Durán y en el que trabaja la técnico Ana Ferradáns.

Aunque el buen dato también hay que situarlo en el contexto del importante descenso poblacional que viene registrando A Estrada y en el perfil de una población muy envejecida, el alcalde incidió en que se trata de un “muy buen indicador” que reflejaría que “tenemos un mercado laboral capaz de absorber la demanda”. Situó, además, en el horizonte más inmediato de este mercado tres proyectos en cartera que supondrán “más de 140 puestos de trabajo”. En concreto, se trata de la apertura de LIDL y Mercadona, junto con la nueva residencia.

Convenio con Amicos para elevar las opciones laborales para personas con discapacidad

El alcalde estradense firmó en la mañana de ayer junto al responsable del área de empleo y empresas de la asociación Amicos, Miguel Beiro, un convenio de colaboración para favorecer la inserción, en el contexto laboral de la zona, de personas con discapacidad intelectual, física o que se encuentren en riesgo de exclusión. Beiro estuvo de acuerdo con López en que se aprecia un “cambio de sensibilidad”, si bien no dejó de reconocer que queda mucho camino por recorrer y que “llegó el momento de hacerlo en red”.

El representante de Amicos indicó que este convenio “viene para quedarse” y que se buscará no solo la inserción laboral de personas con discapacidad, sino también el mantenimiento de este trabajo para que puedan continuar o iniciar su plan de vida. En A Estrada, este objetivo contará con la colaboración del técnico y orientador laboral Pablo Penide. Remarcó Beiro que, en muchos casos, estas personas no es que estén paradas, “están inactivas”, en situaciones en las que la búsqueda de un trabajo no se presentó como opción. Amicos cuenta con 11 personas puestas al servicio de atender, de una forma flexible, a más de 700 demandantes de empleo, con un indicador de inserción laboral del 25%. “Es un trabajo flexible y próximo a las personas” en el que no solo se colabora con los usuarios hasta que alcanzan un puesto de trabajo, sino que se continúa manteniendo esta colaboración a modo de apoyo constante. Amicos hace un llamamiento a las empresas de la zona de A Estrada a implicarse en esta inserción. La asociación contará con un espacio en el Viveiro de Empresas para su actividad. Trabajará en el contexto estradense con un mínimo de entre 75 y 100 personas.