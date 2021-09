Un recital de cantantes de un espacio de la TVG es el espectáculo más caro de As Dores

El viernes darán comienzo las fiestas patronales de As Dores en Lalín con un programa sin atracciones que arrastren masas, según el Concello, para evitar concentraciones de personas que podrían tener unas consecuencias no deseadas para la salud de los lalinenses. El impacto que los festejos pudiesen tener en la propagación del coronavirus preocupa a la administración municipal y por eso estableció unos protocolos de seguridad que lo que no pueden evitar son contactos entre personas en domicilios o los numerosos botellones que se suceden desde el inicio de la pandemia.