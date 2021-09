Diez establos con genética envidiable

La siguiente clasificada de la zona, en decimotercera posición, es la Finca de Mouriscade, que antaño llegó a liderar este ránking en el ámbito nacional. El establo gestionado por la Diputación de Pontevedra en Lalín figura con 76 reproductoras y 3.066 puntos ICO. Con treinta menos está la también lalinense Abonxo, con 94 cabezas analizadas. Ríos, de Silleda, con 49 reses, es la última de las comarcas que supera la barrera de los 3.000 puntos. Cinco por debajo de ella está José Luis Méijome Fernández (Lalín), con 48 vacas. Completan el listado: Gandeiría Pais (A Estrada), con 50 reproductoras y 2.943 puntos; Casa Grande Padín (Rodeiro), con un total de 241 vacas evaluadas y 2.915 puntos ICO; Blanco Abonxo (Lalín), con 66 y 2.906; Casa do Rei (Rodeiro), con 146 y 2.866; y Herdeiro (Silleda), con 57 animales y 2.840 puntos.

La clasificación realizada en junio y divulgada por la federación también contempla las mejores vacas y novillas por índices genéticos, con más de 400 en cada categoría en toda Galicia. Entre las reses adultas aparecen 28 pertenecientes a explotaciones de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Hay que remontarse al puesto 39 para encontrar la primera: Duke Fátima, de la Finca Mouriscade, con 4.008 puntos, a gran distancia de la mejor, que es Lady Lambda, de SAT A Campa, en Curtis, que tiene 4.468. Únicamente hay otra representante dezana entre las cien mejores: Rodríguez Orion 7134, de Pereirón (Dozón), con 3.859 puntos. También por encima de los 3.800 están Detour Bambina, de Casa Rey (Rodeiro); Derbi 8602, de Mejuto (Silleda); y Crank IT 6146, de la estradense Pais. Las demás corresponden a las ganaderías Abonxo, con cuatro vacas; Casa Grande Padín, con tres; Finca Mouriscade, con dos más; SAT O Chope (Silleda), con dos; Mejuto, con dos; Casa do Rei, de nuevo; Presas y Rivero (Dozón); Arca (Forcarei); Roxelo (Rodeiro); Tecedeiras (Lalín); Maceiras SAT (Dozón); Varela de Montrigo (Lalín); Lalín SL (Dozón); Lorenzo Vilameá (Lalín); y Xilo (Lalín).

Palmer Padua, de José Luis Méijome Fernández, en novena posición, con 5.013 puntos, es la primera de la zona entre las 414 mejores novillas por GICO, ránking que encabeza LSCG 883 Saturn, de Landeira, con 5.472. Décimoquinta es Baroncelle Palmer Divinity, de Rato (Rodeiro), con 4.927. Con 4.855 está Anila Guay Divina, de Casa do Rei, y por encima de 4.700: CMP Malicia Saturn, de Midón (Lalín), y Kinteiro Lavonte Lava, de Méijome, que aún coloca otra más en la lista. Las demás pertenecen a Abonxo, con cuatro; Manteiga (Vila de Cruces), con dos; Roxelo; Casa Grande Padín; Midón; Casa do Medio (Rodeiro); Casa Alviro (Dozón); Iglesias Ferradás (Lalín); Finca Mouriscade; y Casa do Rei.