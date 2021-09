La CIG celebrará en A Estrada una de las 20 concentraciones de repulsa a la subida de la luz y de exigencia de soluciones que, bajo el lema “Non á estafa da luz. Recuperación das hidroeléctricas. Tarifa eléctrica galega” realizará el 19 de septiembre, domingo, por toda la geografía gallega.

En A Estrada, dará comienzo a las 12.00 horas en la Praza do Mercado. Es la misma hora a la que se celebrarán las de Pontevedra en la Praza da Peregrina, la de Vilagarcía en la Praza de Galicia, la de As Pontes ante el consistorio, la de Lugo ante la Subdelegación del Gobierno, la de Monforte ante el concello, la de Verín en la Praza do Concello, la de Vigo en el Farol de Urzáiz, la de O Porriño en la Praza do Concello, la de A Guarda en la Praza Avelino Vicente “As de Copas” y la de Cangas en la Praza do Concello. Previamente, habrá una concentración a las 11.00 horas en la Praza de Armas de Ferrol y a las 11.30 en el Obelisco de A Coruña, ante el consistorio de Cee, ante el concello de Carballo, en la Praza García Irmáns de Betanzos, en la Praza Roxa de Santiago, ante la Delegación de Facenda de Foz y anten la Praza do Ferro de Ourense.