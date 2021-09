A Praíña, al límite de su capacidad

“Está viniendo mucha gente. Más que el año pasado. No hay ningún sitio por la zona igual en cifras de visitantes cuando hace buen tiempo”, explica Pedro Castañeda, de la asociación Entre as Pontes, la gran responsable y mantenedora de la recuperación de la playa de A Praíña, un espacio que durante el verano recibe a miles de usuarios de A Estrada y Santiago, además de zonas más lejanas. A favor de su oferta juega su ubicación, a solo un paso de los municipios de Teo y Santiago, además de A Estrada y Cuntis, pero también sus posibilidades. Hay zona de baño en el río Ulla pero también rutas de senderismo, chiringuito, alquiler de embarcaciones, zonas de sombra y mesas bajo los árboles... además de organizar actividades como conciertos, quedadas o incluso un campamento de verano. La abandonada playa de A Praíña rebosa ahora vida, aunque no todo es color de rosa.

“Ahora mismo estamos al límite de nuestra capacidad”, lamentan desde la asociación, que incluso ha dejado de promocionar sus actividades a través de las redes sociales para evitar aglomeraciones de gente en esta época COVID. Lo que más les preocupan sin embargo son unas instalaciones que no son suficientes para los visitantes que reciben. Los baños habilitados por ejemplo son escasos. Otro problema está en la recogida de basura, que solo se realiza una vez por semana, poco para los residuos que generan tantos visitantes. Desde la asociación también piden una mejora de las instalaciones de la zona de autocaravanas, para que puedan vaciar sus residuos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan está en el aparcamiento. La playa ha perdido unas 75 plazas claves a su entrada, después de que un vecino que había cedido sun finca para arreglarla y usarla decidiese cerrarla a los coches. Ahora pide dinero por su uso.

Otra de las instalaciones que se queda pequeña en el chiringuito, que “no da a basto”. En este caso la asociación ya ha anunciado que encargarán otro contenedor más para poder ampliar la oferta.

“Con unas mínimas infraestructuras podríamos tener el triple de gente pero nos hace falta respaldo, de los concellos o de las empresas. Hay cosas que nosotros no podemos hacer”, lamentó.

Restauración del puente BIC sobre el río Ulla

El Estudio de Ingeniería Civil E.I.C. Durán S.L. de Ourense ha estado en las últimas semanas realizando trabajos de cata en el puente BIC que une Pontevea y la playa de A Praíña. Estos trabajos previos terminarán con una restauración del emblemático puente, que estará financiada por la Consellería de Cultura. Desde Entre as Pontes agradecieron en este caso la ayuda del alcalde de A Estrada, José López Campos, quien fue quien intercedió ante la consellería que dirige Román Rodríguez, para plantear esta necesaria mejora. Todo apunta a que los trabajos podrían comenzar durante este año o a comienzos del que viene. Cabe destacar que la firma ourensana ya fue la encargada de realizar trabajos de restauración en el puente con anterioridad. No será sin embargo la única mejora de este BIC, ya que hace tan solo unas semanas inauguraba una iluminación ornamental especial instalada por el Concello de Teo.

Mejora en la ruta de senderismo hacia Xirimbao

La asociación Entre as Pontes continúa tratando de dar profundidad y alternativas a los usuarios de A Praíña. Uno de sus proyectos más importantes fue la ruta de senderismo que lograron recuperar por ambos márgenes del río Ulla para llegar hasta el puente colgante de Xirimbao, en el Coto de Couso. Esta ruta circular con salida y llegada en A Praíña contaba sin embargo con un punto negro, una zona de humedales y cañas que obligaba a realizar un rodeo por carretera. Tras un duro y largo trabajo, esta zona está ya cerca ser transitable.