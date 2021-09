El recibo de la luz sube de un 10 a un 30% en comercio y hostelería con las nuevas tarifas

Desde el 1 de junio está en vigor la tarifa de la luz con tres discriminaciones horarias. Este sistema funciona para los clientes con menos de 15 kW de potencia, entre los que figuran particulares pero también la inmensa mayoría de negocios de las comarcas. Algunas de estas empresas pagan su recibo cada dos meses, de modo que es ahora, hacia el final del verano, cuando pueden hacer una comparativa. Álex Iglesias, vocal de hostelería de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), apunta que desde el colectivo no se ha calculado una media de cuánto ha sido la subida de recibo, pero en su caso alcanza el 17%. “En el invierno, el gasto será menor, pero durante las últimas semanas el consumo ha sido mayor, por el aire acondicionado”.

Sin poder aprovechar el tirón de la Semana Verde

El calor también obliga a que congeladores y neveras tengan que consumir más energía durante el estío, como apunta Daniel Limia, de la Parrillada Rabasa: el calor del exterior les obliga, cada vez que se abren y pasan más de 10 segundos, a consumir más energía para mantener los alimentos fríos. Este local está pagando, con las nuevas tarifas de la luz, unos 100 euros más al mes. Y el problema está en que los gastos en la hostelería son los mismos, con o sin restricciones. Ayer Lalín, como Agolada, entraba en el nivel alto, de modo que el aforo en el interior de los locales está al 30%. “Y nosotros vamos a gastar en luz lo mismo, tengamos el aforo al 100 o al 30%”, explica Iglesias. Pero es que en Silleda, en plena Semana Verde, ocurre lo mismo, con el municipio en el nivel medio de restricciones. Los locales no pueden aprovechar el tirón de la feria porque también tienen reducción de aforo, aunque sea menor que en Lalín y Agolada. “Tuvimos que decirles el viernes a 30 personas que no podíamos atenderlas”, se lamenta Limia. En Lalín, el restaurante Cabanas no pudo atender a un grupo de más de 60 personas, a pesar de disponer de dos comedores, precisamente por las restricciones.

Y aunque hosteleros y comerciantes estén integrados en colectivos, éstos poco pueden hacer frente a las eléctricas. “Son grandes compañías, así que solo nos queda negociar directamente, cada local, con su eléctrica. Y de poco sirven las ofertas de la competencia, porque suelen durar 6 ó 12 meses y después regresar a la situación anterior”, explica Iglesias. En A Estrada, los socios de ACOE tienen un convenio con una compañía eléctrica, como explica su presidente, Alfredo González, pero no dudarían en cambiarse si hubiese una oferta mejor. “Nos ha subido el recibo entre un 10 y un 12%, y está claro que muchos negocios van a abandonar”. El recibo de la luz es la puntilla a la subida del gas y a la posible subida, también, de la cuota de autónomos en 2022 (entre 2 y 12 euros), que podría materializarse si se aprueba la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Escaparates iluminados

Y si en la hostelería la luz es ahora entre un 10 y un 17% más caro, el porcentaje se dispara al 30% en el caso de comercios. Los hosteleros pueden intentar ahorrar programando lavadoras y secadoras en los tramos valle (de medianoche a las ocho de la mañana, de lunes a viernes, o durante los festivos y fines de semana). Pero en el caso de los comercios, es más complicado. “Nosotros encendemos la luz del local cuando empezamos a trabajar, y las de los escaparates suelen estar encendidas hasta las 11 de la noche”, explica Meritxell Silva, vocal de comercio de la citada AED.

En el caso del comercio, el recibo se dispara debido al uso de ventiladores pero sobre todo de las planchas para desinfección de la ropa, tanto cuando llega del proveedor como para volver a tenerla lisa para que la prueben los clientes. Y esta tarea no puede realizarse fuera del horario de trabajo. Y las expectativas de ahorro no mejoran de cara a los meses de invierno. Ahí se incrementará el gasto en calefacción.

A más eventos, más gasto en las peluquerías

El año pasado, con el estallido de la pandemia, la suspensión de fiestas y de eventos familiares como bodas, bautizos y comuniones redujo a mínimos los ingresos de la hostelería y de sus proveedores, pero también de las agencias de viajes y de los negocios vinculados a la estética. Este verano fueron recuperándose poco a poco los eventos, pero su coincidencia con la subida de la tarifa de la luz supone otro hachazo para peluquerías y salones de belleza. “Con la nueva tarifa, suelo pagar entre 70 y 100 euros más al mes. Y vamos a notar ese incremento más en los meses de verano que en los de invierno”, explica Rocío Fariñas, de la peluquería XY, en Lalín.

Y como en el caso de los comercios, estos negocios no pueden hacer nada para controlar el gasto: funcionan en uno de los tramos punta (de 10.00 a 14.00 horas) y en parte del otro (de 18.00 a 22.00 horas). Lo único que les queda, como en el caso de la hostelería, es programar las lavadoras y secadoras para la medianoche. “No nos queda otra que pensar el subir el precio a los clientes”, se resigna Fariñas. Ya durante el estado de alarma de la primavera de 2020, el sector de las peluquerías tuvo que esperar a finales de marzo para ser incluido entre los ámbitos económicos considerados esenciales. Eso sí, solo podían prestar servicio a domicilio.

Lalín y Agolada estrenan restricciones

Lalín y Agolada, al igual que otros 19 municipios de la comunidad, están desde ayer en el nivel alto de restricciones, de modo que el aforo en el interior de los locales de hostelería será del 30%, con un tope de seis personas no convivientes por mesa. En terrazas, el aforo será del 75%, con 10 personas por mesa como tope. El ocio nocturno tendrá que cerrar a la una de la madrugada.

En Lalín, los datos más recientes son de anteayer viernes, con 51 personas enfermas. La incidencia acumulada a 14 días, con 49 nuevos casos diagnosticados, es de 242 por cada 100.000 habitantes. En Agolada, a 14 días hay 26 casos detectados, de modo que su incidencia acumulada se dispara a los 1.128 enfermos por cada 100.000 vecinos.

Silleda, que está en el nivel medio de restricciones, tenía el viernes 26 enfermos, y 20 diagnosticados en los últimos 14 días, conque su incidencia es de 226 por cada 100.000. Su concello vecino de Vila de Cruces tiene una incidencia acumulada menor, por debajo de los 150. La de Dozón supera, también a 14 días, los 250 enfermos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, este municipio no tiene ningún nuevo caso de COVID en los últimos siete días. En cuanto a Rodeiro, en los últimos 14 día se detectaron entre uno y nueve nuevos casos, de modo que su IA está en 459 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a Tabeirós-Montes, en A Estrada hay 24 personas enfermas, 4 más que el viernes. Una de ellas está ingresada en la UCI. Su incidencia acumulada es de 137 por cada 100.000 habitantes. El en ayuntamiento de Forcarei, la ratio se mueve entre los 150 y los 250 enfermos por cada 100.000 vecinos. Por último, en Cerdedo Cotobade ayer había 11 personas enfermas, dos menos que el viernes. Su incidencia acumulada en los últimos 14 días está por debajo de los 250 contagiados por cada 100.000 habitantes, según indica el mapa del Sergas.