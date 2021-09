Pozo do Boi é moito máis que unha praia fluvial

A Serra do Candán, no seu conxunto, con inclusión dos Montes do Testeiro, presenta unha pluviometría superior aos 2.000 milímetros anuais de promedio, segundo se desprende da análise das estacións meteorolóxicas máis cercanas das que temos datos (Pereira, Bugarín e Bustelos, neste caso tan só tres anos de rexistros). Esta elevada pluviometría, propia dun clima oceánico hiperhúmido, determina unhas condicións ambientais de carácter excepcional.

En correspondencia con esa elevada pluviometría e condicionada pola súa morfoloxía, fórmase unha rede fluvial densa, articulada polo río Deza superior, que recibe afluentes de corto percorrido e gran pendente por ámbalas dúas vertentes: a esquerda, que corresponde á Serra do Candán, propiamente dita, e a dereita, que provén dos Montes do Testeiro.

O Deza nace abaixo das Antas, a 810 de altura e, á súa chegada a Pozo do Boi, a 410 metros de altura, leva recorridos uns 18,5 Km. A súa pendente media, desde o lugar de nacemento ata o enclave de Vilatuxe é do 2,16%. Entre os seus afluentes máis importantes están os seguientes catro regatos: Testeiro, de 2,4 kilómetros e unha pendente do 19,5%; Chouriza, de 1,96 km e un 18,36%; Grovas, de 6,2 km e un 8,05%; e Candán, de 6,6 km e 8,63%. Estes datos indícannos que os afluentes da esquerda, os que proveñen direitamente da Serra do Candán, teñen cursos de maior tamaño e menores pendentes ca os da vertente esquerda, procedentes dos Montes do Testeiro. O tamaño da súas concas mantén relación directa coa lonxitude dos cursos fluviais (canto máis longo sexa o curso fluvial maior será o tamaño da súa conca).

No seu conxunto, en Pozo do Boi, a conca do Deza, con todos os seus afluentes, abarca unha superficie de 85,27 kilómetros cadrados, que representan tan só o 15,5% da superficie total da conca completa.

Réxime fluvial

Tendo en conta as elevadas precipitacións que se producen na Serra do Candán e Montes do Testeiro, a súa especial orografía constituida por fortes pendentes e a existencia de profundos vales escavados no territorio, atopámonos ante un río de carácter torrencial de clima oceánico. As precipitacións máis abundantes teñen lugar no outono e no inverno, polo que nestas estacións é cando se dan as avenidas máis intensas.

Ese réxime torrencial está constatado por varios fenómenos, facilmente apreciables no terreo, como é o caso das abundantes acumulacións de cantos rolados en Pozo do Boi, porque unha gran parte do material erosinado na serra termina no gran “abano aluvial” que empeza nese lugar. Un exemplo ben claro da gran capacidade de transporte do Deza sucedeu o 26 de decembro de 1959. Ese día, a consecuencia das abundantes precipitacións que houbo na serra, rebentou a presa de A Trigueira e a onda de inundación, que avanzou río abaixo, desfixo varios muiños e todo o material removido (vigas, tellas, etc.) terminou depositado entre Pozo do Boi e os prados da Veiga.

O gran abano aluvial

Desde o punto de vista xeográfico, Pozo do Boi está situado na “zona proximal” dun gran abano aluvial que ocupa todo o fondo de val da zona dos prados da Veiga e curvas do Barro Rubio, na vella estrada Lalín-Laro, nunha superficie de 29 Ha. Dentro deste gran abano hai varias partes.

A cabeza do abano aluvial (zona proximal) que coincide, na actualidade, con Pozo do Boi. Neste punto é onde teñen lugar procesos de sedimentación activos, con fortes deposicións de areas e cantos rolados de tamaños diversos, que oscilan entre valores centimétricos e decimétricos. En Pozo do Boi formouse unha pequena ínsula duns 303 metros cadrados, colonizada por árbores de ribeira (amieiros). A ínsula obriga ao río a dividirse en dous brazos, o da dereita ou principal, que é o máis activo e polo que circula continuamente a agua e o da esquerda ou secundario, que permanece inactivo en período de augas baixas.

Entre a ínsula e a ribeira esquerda do río (Carballeira de Ponte Abaixo) formouse un cono aluvial que se extende río abaixo, ocupando unha superficie (ano 2020) duns 797 metros cadrados. Este cono aluvial foi obxecto de estracción de gravas e gravillas por un almacén de materiais de construcción de Vilatuxe (A Carretera), durante a década dos anos 1970 e iso impediu o seu acrecemento. Unha vez paralizada a extracción de gravas, durante varios anos, o cono torrencial recuperou material sedimentario, que, de non ser polas posteriores obras da praia fluvial, seguramente daría lugar ao crecemento da ínsula ata unirse á marxe esquerda do río Deza. De ser esta a súa evolución, desaparecería o brazo secundario do río (oclusión da bifurcación).

O cono aluvial ou torrencial está formado por varias acumulacións de sedimentos sucesivas, que se foron amontonando ou superpoñendo en diferentes oleadas, fenómeno coñecido como “acreción por fases”. Ese fenómeno está direitamente relacionado cunha complexa serie de fenómenos de carácter ambiental, litolóxicos, hidromorfolóxicos e topográficos. No ano 2020 o cono aluvial completo (ínsula máis sedimentos móbiles) ocupaba unha superficie de aproximadamente 1.100 metros cadrados.

As superficies xoves do abano aluvial corresponden ao fondo plano do val que se extende desde Pozo do Boi ata a ponte da Veiga e que ocupa unha superficie de aproximadamente 16 Ha. Esta zona estivo ocupada, tradicionalmente, polos prados de regadío, que recibían auga do Deza mediante presas trazadas polo límite da veiga (palabra que ten un significado que aquí se corresponde coa microtoponimia). Esta zona, na que se acumularon, basicamente, materiais de matriz fina (areas) estivo colonizada por bosques de ribeira, antes da súa transformación en praderías. Periodicamente sofre fortes inundacións de pouca duración, ao ser o Deza un río de enchentas moi rápidas, un río que os veciños da zona califican como “río inchón”.

As superficies antigas do abano aluvial corresponden a zonas fósiles e están formadas por sedimentos que se depositaron ao pé do río (que circulaba por unha canle distinta da actual) hai miles de anos, normalmente cantos rolados de gran tamaño, alternado con algúns bancos de areas finas. Poden distinguirse dúas zonas: A “Carballeira de Ponte Abaixo”, localizada á esquerda de Pozo do Boi. Ocupa unha superficie de 0,8 Ha e vai desde os 405 metros de altura ao pé do río, na ínsula, ata os 420 metros das elevacións formadas por cantos rolados, que se atopan no medio da carballeira. “Sobre da Veiga-Curvas do Barro Rubio”, onde se localiza o depósito aluvionar máis antigo, ocupa unha superficie de aproximadamente 2,2 Ha e a súa altura respecto do nivel do río está comprendida entre 20 e 35 metros. Este depósito foi cortado pola vella estrada Lalín-Laro e máis severamente pola nova estrada modificada en 1993.

A actuación destructiva

O 11 de xuño de 2021 operarios do Concello de Lalín achanan o cono torrencial de Pozo do Boi empregando maquinaria pesada (paleadora) que meten dentro do dominio público fluvial, sen a debida autorización regulamentaria. A actuación levada a cabo polo Concello de Lalin presenta graves irregularidades.

1) Destrúe un elemento natural típico da paisaxe fluvial do curso alto do Deza, que se forma mediante varios procesos de carácter xeomorfolóxico, especialmente activos, neste espazo incluído na Rede Natura 2000. O elemento natural en cuestión é un “cono torrencial múltiple”, formado por varios apilamentos sucesivos de cantos rolados e areas, localizado dentro da canle fluvial.

2) Os permisos utilizados non ofrecen garantías dos actos realizados nin se axustan ao procedemento normativo. O Concello solicita permiso, mediante declaración responsable, para realizar un traballo de características inapropiadas ao especificamente declarado. Non se trata dunha actuación menor no dominio público hidráulico consistente na eliminación e limpeza de restos vexetais que poideran obstaculizar o baño no río, senón dunha actuación de maiores dimensións como é a remodelación e achanado dun cono torrencial formado no leito do río e que, na solicitude, se califica como montículos de area. Incúmprese o indicado no anexo 1 da declaración responsable, punto 6, no que a persoa solicitante ou representante declara: “Que non levará a cabo, en ningún caso, obras de movemento de terras que alteren a sección do leito ou a súa configuración”. Na realidade a actuación levada a cabo consiste precisamente niso, ainda que no apartado de “descrición detallada das actuacións” declara que é unha “nivelación de montículos de area arrastrada pola corrente na praia fluvial”. En consecuencia, son afirmacións contradictorias e proponse realizar o que na declaración figura como excluído.

3) Os traballos realízanse sen concesión espresa de autorización. A solicitude preséntase o 9-3-2021, os traballos acométense o 11-3-2021 e a autorización concédese condicionada o 21-3-2021. Esta actuación realizada antes da concesion de permiso pode caer en irregularidades por defecto, que foi o que sucedeu.

4) A solicitude municipal presenta un vocabulario científico inapropiado para unha actuación no dominio público hidráulico e non se adecúa á descripción dun fenómeno de caracter hidromorfolóxico. Isto pode calificarse como conceptuación inapropiada, porque calificar un cono torrencial como montículos de area pode dar lugar a equívocos indeterminados. O primeiro deses equívocos é pretender que a actuación que se vai a realizar cae fóra do “dominio público hidráulico”, ao considerar como tal unicamente a canle fluvial con auga. A actuación efectouse dentro do “dominio público hidráulico”, metendo dentro unha retroescavadora para achanar un cono torrencial formado mediante procesos deposicionais activos, que tiveron lugar ao logo do tempo.

5) A acción municipal tivo consecuencias negativas tanto na zona de baño como no resto da canle fluvial (río abaixo). A explanación dos sedimentos amontonados no cono torrencial (areas, cantos rolados), ao longo e ancho da canle fluvial, orixina unha variación do leito que sube de nivel e modifica o seu aspecto. Isto fai variar a profundidade da zona de baño, que, a partir da irregular aplanación, ten menor capa de auga. Gran parte dos sedimentos removidos en Pozo do Boi, unha vez que saquen as comportas da zona de baño, antes do outono, marcharán río abaixo provocando turbideces e novos procesos sedimentarios de carácter forzado que, en condicións normais, non se orixinarían.