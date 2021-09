La oficina de turismo del Pazo de Oca atiende a 2.000 visitantes en los meses de julio y agosto

La oficina de turismo abierta al público en el entorno del Pazo de Oca cerró sus puertas el pasado martes después de dos meses de servicio. Lo hizo dejando unos grandes números en cuanto a asistencia de turistas. Los datos ofrecidos por la oficina en su cierre muestra, que unos 2.000 turistas pasaron por allí en los meses de julio y agosto. Esto implica una media de 32 visitas al día. Separados por meses, en julio hubo 798 visitas, mientras que en agosto se registraron 1.200. Estos datos vienen a demostrar el gran atractivo turístico que tiene el Pazo de Oca, que recibe cada año a miles de visitantes durante los meses centrales del verano. Una vez en el lugar, los turistas aprovechan para recoger información en una oficina habilitada en la zona de parking anexa al conocido como Versalles Gallego.

Una de sus inquietudes es conocer otras ofertas turísticas por la zona. Tuvieron gran aceptación las playas fluviales de Liñares, O Areal de Berres y A Praíña de Pontevea. También tuvieron éxito las rutas de senderismo, tanto la de Codeseda como la de San Miguel de Castro que, según apuntaron desde la oficina, son senderos homologados con los que cuenta el Concello. Al tiempo que recomiendan estos paseos, también ofrecen visitar las aldeas del interior, como Sabucedo, e invitan a los visitantes a que se acerquen a las iglesias románicas, salpicadas por todo el rural estradense, así como otros atractivos próximos como la silledense A Fervenza do Toxa o el Monasterio de Carboeiro.

Cabe recordar que esta oficina en Oca abrió sus puertas el año pasado, como una iniciativa personal del edil de Turismo, Óscar Rancaño. En un estreno condicionado por el COVID, sus cifras de atención a turistas fueron muy altas, datos que se confirmaron este año, con el retorno del turista nacional, aunque no del internacional.

Por su parte, la oficina de turismo de A Estrada, ubicada en la Casa das Letras, abrió sus puertas el pasado día 10 de agosto, con algo de retraso sobre las fechas previstas. Lo hizo con una subvención por parte de Rías Baixas que permitirá que esté abierta, como mínimo hasta comienzos del mes de febrero, cuando finaliza el contrato inicial de la técnica contratada, Belén Villanueva.

Esta oficina abre sus puertas todos los días menos los lunes. De martes a viernes lo hace de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Los sábados de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Los domingos abre de 11.00 a 13.30 horas. Durante las tres primeras semanas que lleva abierto al público, han utilizado este servicio 67 turistas. 29 en la primera, 10 en la segunda y 27 en la tercera. Todos fueron españoles, 18 de ellos llegados de Madrid y 9 de Castilla León. La mayoría llegan preguntando por actividades para hacer por la zona o preguntan por el Pazo de Oca o por los atractivos turísticos del vecino Concello de Silleda. La mayor parte de ellos pasan unos días en viviendas de familiares, mientras que otros utilizan el turismo rural estradense.

El mayor atractivo turístico de A Estrada

El Pazo de Oca se ha confirmado como el gran atractivo turístico del Concello de A Estrada, una afirmación que viene a contrastar los datos ofrecidos por la Fundación Casa Ducal de Medinacelli, encargada de su gestión. El año pasado, en plena resaca por el confinamiento COVID, el Pazo registró en torno a 5.000 visitantes durante los meses de julio y agosto, una cifra que se situaba en torno al 75 por ciento de sus visitas en un año normal. En un año normal, en torno a 22.000 personas visitan los jardines del conocido como Versalles Gallego. Estas cifras están muy por encima de cualquier otro reclamo turístico en A Estrada y se situarían al nivel de otro de los grandes atractivos turísticos de la zona, el Mosteiro de Carboeiro. Precisamente, el histórico monasterio silledense volvió a batir un récord de visitantes en el pasado mes de julio. No se trató de la mejor cifra inscrita hasta el momento en general, pero sí de la mejor cifra inscrita en los meses de julio. Hasta el mes pasado, el 2018 era en el que se había alcanzado la mayor cantidad de visitas con 2.292 personas. No obstante, en este 2021, el mes pasado cerró con otra cifra mensual de récord; 2.398 visitas. Cabe destacar además que estos dos reclamos turísticos se encuentran a escasa distancia, por lo que es habitual que los visitantes a la oficina de turismo del Pazo de Oca se interesen también por Carboeiro y por otro reclamo cercano, la Fervenza do Toxa, en un pack que convierte la zona en un atractivo turístico que poder aprovechar.