Dozón es el segundo concello más pequeño de la provincia y, por tanto, el segundo con el presupuesto más reducido. Esto es importante para entender el esfuerzo inversor de las arcas locales, que el año pasado consiguieron el primer puesto provincial en cuanto a inversión por habitante, con 823 euros por cada vecino. Es, también, el municipio con el mayor porcentaje (el 50%) de liquidación del presupuesto dedicado a inversiones.

Son datos de 2020. A mediados de ese ejercicio, en julio, accedió a la Alcaldía Adolfo Campos Vázquez, tras la dimisión de Adolfo Campos Panadeiros. El regidor hizo ayer un balance de este primer año de mandato, acompañado por la edil de Educación, Cultura e Turismo, Tifany Silva, y su homólogo de Xuventude e Deporte, Diego Fraga. Campos Vázquez mostró su satisfacción por este esfuerzo inversor, que hizo realidad proyectos como la implantación de la recogida selectiva de residuos, el plan integral de mejora del recinto de A Gouxa, el vivero de empresas (que cuenta ya con solicitudes de ocupación) o la adecuación del polígono.

Casa do Maior

Otro de los logros del Concello fue la implantación plena de la administración electrónica. Su éxito es tal que Dozón suele tardar, como mucho, 72 días en conceder licencias, mientras que otras administraciones se demoran varios meses. El regidor quiso incidir además en que se consiguió el 100% de expedientes de subvención y que se dio un salto importante de cara a la presencia de la administración local en las redes sociales.

Lista está, también, la Casa do Maior, que ocupa la conocida como vivienda del médico (anexa al centro de salud) y que está pendiente de permisos para poder abrir. Es previsible que lo haga en el último trimestre del año. Tiene cinco plazas, como la casa-niño, que ya funciona desde hace algunos años. Dozón, consciente del envejecimiento de su población, también tiene en mente contar con un centro de día, pero para este servicio habría que dar pasos adelante tanto en el planeamiento urbanístico como en la consecución de fondos. E grupo d gobierno tiene también que madurar otras ideas, como más viviendas sociales (hay una media docena ya, pero ocupadas, en las antiguas casas de los maestros) o mejorar la red de saneamiento.

Ejecución presupuestaria

De cara al año que viene, Dozón tiene previsto ejecutar la reforma de la casa consistorial, por 405.000 euros, y poner en marcha un programa integral de turismo, ya elaborado. Este plan usará los reclamos arquitectónicos del municipio y también su patrimonio natural. Echará mano de la ruta jacobea de la Vía de la Plata. En este sentido el alcalde señaló la necesidad de colaborar con los concellos vecinos de Piñor y Cea para aprovechar el impacto de los peregrinos que, en años prepandemia, rondaban los 10.000 al año. Su albergue podría reabrir la Semana Santa del año que viene, si la situación sanitaria se normaliza.

Para Campos, en suma, este primer año de mandato se basó en “hacer más con menos”. Quiso destacar el trabajo del equipo de administración del Concello, que ya antes del verano tenía lista la liquidación de 2020. La ejecución presupuestaria de ese ejercicio ronda el 97%, cuando lo normal es que se quede en el 80. Campos anuncia que 2021 será el año de mayor inversión de la historia del Concello.

Cero baches a finales de octubre

Dozón puso en marcha este año el ‘Programa cero baches’, con una inversión de 491.000 euros para repasar el viario municipal. Campos asegura que “es un esfuerzo terrorífico para un concello como Dozón”. dado que muchas pistas no estaban preparadas para soportar el tonelaje de camiones y tractores. Aunque no son obras que dependan del Concello, hay que destacar otras inversiones como la reforma del CEIP, con 313.000 euros procedentes de la Xunta, o el enlace a la AG-53 en sentido a Ourense, adjudicado ya en abril también desde el gobierno autonómico pero del que aún no comenzaron las obras.

La Xunta sí ha empezado con la cartografía del que será el Plan Básico Autonómico adaptado a Dozón. El concello entró a petición propia en la segunda remesa de municipios que se acogen a esta figura. Dozón había encargado años atrás su PXOM a la empresa Adiu. Quedó aprobado inicialmente en 2006, pero en 2011 sufrió modificaciones para adaptarlo a la Lei do Solo.