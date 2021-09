Lalín, junto a Agolada en nivel alto, mantendrá sus actos públicos por no implicar más riesgos

Hostelería

Lalinenses y agoladeses asumirán desde el sábado las nuevas restricciones decretadas por la Xunta a raíz del aumento de contagios por coronavirus. A expensas de nuevas decisiones del gobierno autonómico para la gestión de la pandemia, ambas localidades dezanas pasarán al nivel alto, mientras que Silleda se mantiene, como ya lleva semanas, en nivel medio.

Los dos municipios estaban sin restricciones, pero la Consellería de Sanidade anunció tras su reunión con el comité clínico asesor que Lalín y Agolada subían de golpe dos peldaños y pasaban a nivel alto. Con la normativa en vigor aplicable implica que el aforo en la hostelería se reduce a la mitad y la ocupación de las terrazas será del 75%. En el caso del ocio nocturno se prohíbe la actividad dentro de los locales y queda al 75% de su aforo en exteriores. Tampoco se podrán celebrar reuniones entre no convivientes de la 1.00 a las 6.00 de la mañana y el resto del día se limitan a un máximo de seis personas en interiores y una decena en exteriores. La movilidad es libre sin condiciones. En el caso de Silleda bares y restaurantes: (50% en interior y libre en terrazas), prohibidas reuniones entre no convivientes de 3.00 a 6.00 horas y, también, encuentros de seis individuos en interiores y 10 en exteriores.

El alza de contagios debe atribuirse al brote producido hace un par de semanas en las fiestas de Melide, localidad elegida por muchos jóvenes dezanos para disfrutar, también durante todo el año, de su conocida movida nocturna. Precisamente el municipio coruñés (con una incidencia acumulada a 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) se sumará el sábado al nivel máximo de restricciones. Lalín contabilizaba anteayer 55 casos activos y una incidencia acumulada a 14 días de 257, aunque la que toma como referencia el período de una semana incluso había bajado en 24 horas. En el municipio vecino el número de infectados ronda la veintena y, como acontece en estos casos, en los próximos días está previsto que se produzcan altas, que no necesariamente tendrían que compensarse con nuevos infectados.

La decisión de la Xunta llega en el peor momento del año para los lalinenses, con sus fiestas patronales y la Feira do Cocido a la vuelta de la esquina, al margen del intenso programa de actos culturales programados por el Concello. En este sentido, fuentes del gobierno local avanzan que en los próximos días está previsto convocar a la comisión municipal de seguimiento del COVID-19 para analizar posibles medidas. En principio se descarta la suspensión del cartel de propuestas lúdicas y de ocio pues, apuntan, ya con nivel básico de restricciones se desarrollaban bajo las medidas más estrictas de seguridad sanitaria. Control de entradas, de aforos, público sentado, accesos estructurados en zonas de entrada y salida son algunas de las medidas aplicadas por el Concello para actos como los que ya se celebraron en la carpa del Campo da Feira Vello o en la plaza del consistorio. Este fin de semana, entre el viernes y el domingo, está previsto un monólogo, un concierto de una charanga o un espectáculo infantil dentro de la citada estructura.

Es complicado aventurar qué pasará con As Dores –el Concello anunció actos en la carpa y que las barracas, atracciones y puestos regresarían a O Regueiriño– y todo está supeditado a la evolución del ritmo de contagios. Cabe recordar que las fiestas serán entre los próximos días 17 y 21, Pero si se mantiene este nivel de restricciones, el regreso al nivel básico llegaría muy justo o incluso fuera de tiempo. Más margen hay para el Cocido cuyo día grande, eso sí muy descafeinado, está fijado para domingo 26.

Sí a las fiestas de Compromiso, pero con garantías

El grupo municipal de Compromiso por Lalín (CxL) solicitó en el día de ayer la presencia de un representante sanitario de la comisión municipal del COVID-19 a la reunión de portavoces prevista para el próximo martes. La asistencia de este técnico es, para la formación de Rafael Cuíña, clave en cuanto al análisis de las medidas a tomar de cara a la celebración de las fiestas patronales. Esta solicitud fue presentada en el Registro del consistorio. En principio en la junta de portavoces no estaba previsto, o al menos no trascendió, que se fuese a abordar esta cuestión. No obstante, el gobierno sí avanzó ayer que habrá un encuentro de la comisión municipal para la gestión de la pandemia.

Compromiso reitera que respaldará las medidas que tome el gobierno municipal sustentadas en acuerdos de la comisión sanitaria, “de la que no constan reuniones en las últimas semanas pese a la situación de la pandemia en Lalín”. En su exposición, insiste en que lejos de defender una suspensión de los festejos de As Dores, “lo que queremos son garantías sanitarias para nuestros vecinos y que la hostelería no pague de nuevo una situación que no provocó”. Por otro lado, el principal partido de la oposición muestra su “cansancio” sobre que las restricciones impuestas al municipio ahora con el nivel alto “las pague una vez más un sector que no es responsable de la situación y sí perjudicado de nuevo”. Entiende que son precisas ayudas por parte de las distintas administraciones públicas.