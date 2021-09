El 24º Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat), que se celebra desde mañana hasta el domingo en el marco de la 43ª Semana Verde de Galicia, ofrecerá demostraciones de cocina, catas o un concurso de tortilla, tanto para profesionales como para público general.

Este último contará en esta edición especial con showcookings de reconocidos cocineros del Grupo Nove, como son Lucía Freitas, del restaurante A Tafona; Daniel López, de O Camiño do Inglés; y Álvaro Villasante, de Paprica. Y se está cerrando una sesión en vivo de otro popular chef.

A estos se sumarán seis demostraciones centradas en el potro de Pura Raza Galega, organizados por la asociación de criadores Puraga, en las que se elaborarán propuestas como “deconstrucción de croquetas de potro”, “solomillo de potro al Mencía”, “zorza de potro sobre puré de tubérculos y brotes verdes” o “curri rojo de potro con salteado de verduras”. Otra tendrá como protagonista a la raza Rubia Gallega, de mano de la asociación Acruga y a cargo de Diego López, del restaurante La Molinera, de Lalín.

La Consellería do Mar volverá a contar con un amplio programa de catas en su Espazo Degustación, con propuestas como “PescadeRías: O mellor da nosa pesca artesanal”, elaborada por Begoña Vázquez, del Restaurante Regueiro da Cova (Verín); “PescadeRías: A Horta do Litoral, plantas e verduras atlánticas”, de mano de Criselda Iglesias, de Tapería Lecer (Cangas do Morrazo); “Galicia saber amar: Mexillóns de Galicia”, a cargo de Maica Couto, de A Ostrería (Santiago de Compostela) o “Galicia sabe amar: Bonito do Norte”, elaborada por José Manuel Mallón, de Remollo Espazo Gastronómico (Ames).

Se añadirán showcookings, masterclass, talleres y catas de productos presentes en la feria, los cuales se desarrollarán en el espacio La Terraza de Salimat.

Asimismo, los visitantes podrán comer en el restaurante Tapirazas, donde cada día se podrá degustar un menú diferente a base de la mayoría de razas autóctonas de Galicia en peligro de extinción y compuesto por cuatro tapas. “Huevos rotos de Galiña de Mos con jamón de Porco Celta”, “Carbonada flamande de ternera de raza Caldelá y de buey de raza Limiá”, “Cordero de Ovella Galega asado en el horno” o “Minihamburguesas 100% ternera de raza Frieiresa con queso D.O Arzúa-Ulloa” serán algunas de sus propuestas, elaboradas por el cocinero Antonio Díaz Calvo, del Restaurante Andarubel-Fragas do Eume.

Además, el certamen contará por primera vez con un concurso de tortilla, en el cual podrán participar un máximo de diez personas, con premio para los tres primeros clasificados.

De forma paralela a Salimat Abanca se celebrará el X Salón Turístico de Galicia (Turexpo), en el que también se llevarán a cabo sesiones de cocina en vivo. Estarán enmarcadas en el proyecto Eurochef, centrado en poner en valor los productos gastronómicos de los territorios rurales, potenciado el consumo local a través de nuevas elaboraciones y fusiones con otras cocinas y, al mismo tiempo, dándolos a conocer más allá de sus fronteras. Serán 16 showcookings a cargo de cuatro chefs de los territorios presentes en el proyecto: Álex Iglesias, del lalinense Cabanas, en representación del grupo de desarrollo Ponorte; Iván Méndez, de Eurural, en Tomiño; y las dos chefs rumanas Ana María Elisabeta Stan y Alina Macovei (Bucovina de Munte).

Ausencia de Pichel

En otro orden de cosas, la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, ha decidido declinar la invitación recibida para asistir, mañana, a la inauguración de la Semana Verde por el patrocinio de Abanca. La entidad financiera cerró el pasado 21 de julio su sucursal de Soutelo de Montes, en una decisión que generó una fuerte contestación en la localidad y que causó “un gran perjuicio a comercio, empresas y particulares, pero sobre todo a muchas personas mayores”. La clausura de la oficina se ejecutó a pesar de la movilización vecinal, avalada con la recogida de 800 firmas en contra, y de la oposición unánime de la corporación municipal.