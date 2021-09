El alcalde de Lalín, José Crespo, planteó por sorpresa en el pleno de la semana pasada un cambio en los festivos locales del próximo año, decisión que supeditó al consenso político y, en parte, social. El BNG es la primera fuerza que se desmarca de la alternativa de prescindir del martes de As Dores y fijar inhábil el lunes siguiente al Cocido y así lo expondrá en la junta de portavoces de la próxima semana.

Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, explica que la postura de su organización no surge solo a raíz del debate interno sino que fue consultada con numerosos vecinos y todos se posicionaron en contra de este cambio. Para el nacionalista carece de sentido fijar festivo el día siguiente a la Feira do Cocido cuando no hay actividad alguna y solo se concebiría como una jornada de descanso sin más. “No conocemos ninguna fiesta que establezca festivo al día siguiente”, dice. A su juicio, el martes de As Dores sí tiene sentido porque se trata, tradicionalmente, de un día cargado de actos propios de los festejos y hay encuentros familiares. Pero también, subraya, son dos días que muchas empresas o negocios aprovechan para empatar con el fin de semana anterior y que su personal pueda tomarse unos días libres para, por ejemplo, hacer desplazamientos vacacionales.

“Nuestra postura difiere de la del PP y la del PSOE”, indica, en relación a los posicionamientos de estas dos fuerzas en un pleno donde Compromiso pasó por alto esta cuestión. Vilariño propone al grupo de gobierno que convoque una consulta vecinal “y que la gente vote, porque además tendría una legitimidad indiscutible”. “Nosotros hablamos de esto con muchos vecinos y personas de distintos sectores y la opinión mayoritaria era en contra”, remarca el portavoz del BNG.