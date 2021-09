La Consellería de Cultura, Educación e Universidade ha resuelto la convocatoria del Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios para el curso 2021/2022. De este modo, las bibliotecas de los centros escolares de las comarcas de Deza y Tabeirós recibirán una cantidad total de 48.650 euros. Dentro de los centros integrados en el plan de mejora convocado de 2009 a 2019, el CEIP de Agolada cuenta con 1.150 euros y los colegios Manuel Rivero, Xoaquín Loriga y Plurilingüe de Silleda con 1.350, al igual que el Plurilungüe de Cerdeiriñas, en Vila de Cruces. Por último, el CEIP Ramón de Valenzuela recibe 1.550 euros y el Marco do Camballón con 2.000. Por su parte, en Tabeirós, reciben 1.750 euros el IES Manuel Garía Barros y el CEIP de Figueiroa; 1.550 el IES nº1 y el colegio Pérez Viondi; 1.150 el CEIP Cabada Vázquez y el Soutelo de Montes; 1.350 el Plurilungüe de Carballedo y 1.050 el Nosa Señora das Dores. Integrados en las convocatorias de 2005 a 2008 se encuentran el colegio Plurilingüe de Oca con 2.650 euros, el CEIP do Foxo con 3.650 y los centros IES Laxeiro, Ramón Mª Aller Ulloa y Xesús Golmar con 4.050. Se incorporan este año al plan de mejora de bibliotecas el CEIP de Tenorio y San Xoán Bautista con 4.800 y 4.00 euros, respectivamente.