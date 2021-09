La VII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur 2021, se celebrará del 3 al 5 de septiembre conjuntamente con el salón de turismo Turexpo Galicia y de forma paralela a la 43ª Abanca Semana Verde de Galicia. Esta cita, que cuenta con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia, reunirá a 41 celebraciones de las cuatro provincias gallegas.

Estas fiestas de interés turístico presentes en la feria, con reconocimiento de carácter internacional, nacional o de Galicia, se celebran en 32 concellos, los cuales participan en el área expositiva de forma individual o a través de agrupaciones. Además, algunas de ellas llevarán a cabo distintas actividades durante el certamen, como degustaciones y exhibiciones, en función de su carácter.

Estarán presentes las fiestas de Xesús Nazareno-Festa das Mortallas, de A Pobra do Caramiñal; Festa do Queixo, de Arzúa; Romería de San Ramón de Bealo, de Boiro; Festa da Filloa de Lestedo e Xenerais do Ulla, de Boqueixón; Lacón con Grelos, de Cuntis; Feira do Cocido, de Lalín; O Naufraxio, de Laxe; Festa do Melindre e da Respostería Tradicional, de Melide; As San Lucas, Semana Santa y Mercado Medieval, de Mondoñedo; Xuntanza Internacional de Gaiteros, de Monterrei; Festa do Pan, de Neda; Festa do Pemento de Herbón, de Padrón; Festa do Percebe do Roncudo, de Ponteceso; Virxe de Guadalupe, de Rianxo; Festa da Dorna, de Ribeira; Empanada de Bandeira, Tortilla de Laro e Xenerais do Ulla, de Silleda; Descenso Internacional do Miño y Patronais de San Telmo, de Tui; Xenerais do Ulla de Vedra; Semana Santa de Viveiro; Festa do Pemento de A Arnoia; Festa da Istoria e Feira-Exposición de Exaltación do Viño da Zona do Ribeiro, de Ribadavia; Festa do Polbo de O Carballiño; Feira do Xamón y Virxe da Franqueira de A Cañiza; Festa da Lamprea de Arbo; Festas do Requeixo e do Mel, de As Neves; Corpus Christi, de Ponteareas y Festa do Viño do Condado, de Tea.

También se promocionarán las fiestas del Pan de Cea, de San Cristovo de Cea; Merluza do Pincho de Celeiro, de Viveiro; del Bonito, de Burela y del Carneiro oa Espeto de Moraña, realizando todas ellas degustaciones en distintos momentos de la feria. Además, estará presente la Mostra do Encaixe de Palillos, de Camariñas, con demostraciones de palilleiras, y la Feira de Santos, de Monterros.