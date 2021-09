Compromiso por Lalín denuncia dificultades para el acceso a expedientes de contratación “que se repiten varias veces, conculcando nuestros derechos para fiscalizar la labor del gobierno”. En este caso alude al contrato de acondicionamiento de la pista del Arena, consultado mediante decreto de la Alcaldía el pasado 27. “Ya nos resultó extraño, porque era el día del pleno, dejándonos sin tiempo material”. Las ediles Teresa Varela y Ana Varela pidieron el expediente, explica, y varios funcionarios les indicaron que no tenían constancia de la solicitud y por tanto la documentación no estaba disponible en ese momento. Este asunto fue trasladado en pleno al edil Avelino Souto, “que amablemente atendió a las ediles, diciendo que se iba a emitir otro decreto para el acceso a la documentación, que a día de hoy no nos consta”. Para Compromiso existe un episodio oscuro en este acuerdo, pues, dice, de las tres ofertas presentadas, dos excedían el tope de licitación y quedaron fuera, adjudicándose directamente a otra “que estaba en el límite”. Además de pedir la comparecencia de Souto, entiende que esta circunstancia podría encajarse dentro de un “concurso presuntamente dirigido por el gobierno, que de ser así sería grave y con serios visos de posible ilegalidad.