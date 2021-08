Las reservas de Galo, a un ritmo desigual

Y de algún modo el COVID está marcando también el ritmo de las reservas en los restaurantes cruceños. Desde el mítico Casa Castro señalan que comenzaron a recibir reservas ya desde mediados de este mes de agosto, hasta el punto de que ya solo quedan un par de mesas libres. El local cuenta ahora con menos espacio que antes de la pandemia, puesto que el comedor pequeño funciona como bar. Como mucho, las mesas podrán ser de hasta diez personas.

Son ya los propios clientes lo que reservan para grupos más reducidos que otros años, como detectan desde A Violeta. Si antaño disfrutaban de un buen menú de Galo de Curral grupo de ocho o diez personas, este año están pidiéndose mesas para tres o cuatro. En este local sí detectan cierto ralentí a la hora de reservar para la comida del domingo, y puede deberse a que, en la práctica, son dos años sin celebrar Galo, ya que la edición de este 2021 se movió casi cuatro meses.

Precisamente, para no dejar que pasase más tiempo, el Concello decidió poner en marcha la cita gastronómica. El edil de Cultura, Julio López, confía en que incluso el domingo haya decenas de visitantes que se animen a degustar el plato más conocido del municipio. Ni desde la Asociación de Criadores de Galo de Curral ni desde el Concello pueden hacer un cálculo sobre los kilos de Galo que se consumirán en esa jornada. Es difícil estimar ese consumo tanto por la desigual marcha de las reservas como porque en la edición de este año no habrá degustación. Sí tendrá lugar, en cambio, una exposición de animales vivos (no están a la venta) en el entorno de la Praza da Igrexa.

En un año distinto para esta y cualquier otra celebración gastronómica (Lalín festejará su Cocido también en otro formato a finales de este mes) resulta muy difícil prever su impacto también por el numero de locales. En el caso de Cruces, algunos negocios como A Esghalla están sopesando si abren o no el domingo, mientras que A de Rafael estará cerrado por vacaciones (el personal se toma un descanso desde mañana) y otro mítico de Cruces, Casa Goris, funciona desde marzo como una casa de turismo rural.

En otros casos, como el Mesón O Pote, de Piloño, el Galo de Curral en realidad se festeja a lo largo del año, con un centenar de piezas despachadas en cada ejercicio, a razón de dos por semana. Algunos de los gallos que prepara este local suelen pasar los dos años de cebo con dedicación y mucho mimo. Los clientes tienen la opción de llevarse a casa el producto que les quede por consumir en el local. Precisamente, en la cita de este domingo buena parte de los restaurantes también dan opción a hacer encargos para recoger y comer en casa.

Semana Verde

La cita gastronómica coincide con la Feira Internacional de Galicia Abanca Semana Verde, que también quedó suspendida en 2020 por el COVID. Esta circunstancia puede favorecer la afluencia de público a Cruces. Por eso, desde el gobierno local Julio López recalca que todos los eventos como el pregón o el festival de bandas tendrán menos aforo que otros años, con distancias de seguridad y todas las medidas sanitarias.