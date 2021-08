Lalín y Silleda son, por estructura social, los concellos con menor tasa de vacunación

Lalín y Silleda son los únicos municipios de las comarcas con un nivel de vacunación contra el coronavirus inferior a la media autonómica. En Galicia el 81,7 de la población diana –mayores de 12 años– está protegida y el porcentaje en la capital dezana se sitúa en el 80,3, mientras que en Trasdeza aumenta hasta el 80,8. El resto de territorios de Deza y Tabeirós-Montes arroja mejores números y sobresale Agolada, que lidera el ranking provincial.

Esta radiografía coincide con las edades medias de cada municipio de la zona y precisamente son, por este orden, Silleda y Lalín los que tienen una pirámide poblacional más joven (48,24 y 48,49 años respectivamente) frente a los 48,8 de A Estrada. Agolada, por el contrario, es el que muestra una población más envejecida junto a Forcarei y en ambos casos la media rebasa los 57 años. Sobrado (A Coruña), Baleira (Lugo) y Vilar de Barrio (Ourense) son los municipios que encabezan el porcentaje de población protegida en las otras tres provincias.

En los nueve concellos son más de 63.000 las personas incluidas dentro de la población diana a las que les fue administrada una vacuna y otras 6.000 no entran dentro de este espectro al, según los últimos datos estadísticos, tener menos de 12 años y por tanto no formar parte de los distintos grupos de protección. Cerca de 2.000 son lalinenses, en Silleda hay en torno a 870 y 380 en Vila de Cruces. Rodeiro ronda los 140, Agolada el centenar y 40 en Dozón. En A Estrada residen 1.900, otros 180 en Forcarei y sobre 450 corresponden a Cerdedo-Cotobade.

Evolución

Mientras el coronavirus continúa haciendo mella sobre todo en la población más joven. Lalín alcanzó ayer un total de 54 casos activos, que son siete más que los confirmados el sábado antes del cribado del centro de salud, donde se detectaron seis contagios entre personas de 14 a 26 años. A las pruebas se presentaron solo tres de caza diez citados por el Sergas, que envió comunicaciones a 1.330 chavales lalinenses. A Estrada mantiene estancada la circulación del virus y continúa con 19 casos activos, los mismos que el pasado sábado, y también con uno de ellos en la UCI. La situación pandémica sí mejora en Silleda, que rebaja en cuatro los contagios respecto al pasado jueves, cuando sumaba 36.

Por otro lado, todos los test practicados a empleados y residentes en el geriátrico Nosa Señora das Dores fueron negativos. Se practicaron por el contacto con un positivo de una empleada, que ni estaba trabajando por esas fechas.

Compromiso pide un informe para As Dores

Compromiso por Lalín considera, al margen de que anuncia su total respaldo al gobierno en sus decisiones, que debería elaborarse un dictamen por parte de la comisión municipal de gestión del COVID sobre la celebración de las fiestas patronales “e incluso si deben celebrarse”. Aboga por un informe técnico, no político, en el que los expertos argumenten cómo se podrían llevar a cabo As Dores. “Mi formación se compromete a apoyar en este decisión del gobierno y la comisión, pero argumentándolo con criterios científicos”, afirma su coordinador, Rafael Cuíña. Señala que el ejecutivo debería tener en cuenta que existen demasiados intereses económicos para comercio y hostelería “que son los que pagan los aumentos de restricciones normalmente y que en casos están ya al límite de lo soportable”. Por otro, Cuíña mostró su preocupación por el brote entre jóvenes y el bajo porcentaje de personas que acudieron el sábado al cribado. “Los hay infectados, que no lo saben, y andan por la calle”, argumenta.