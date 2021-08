El BNG de Lalín registró ayer en el consistorio una batería de preguntas dirigidas a la dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para que desde aquí se le dé traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El BNG apunta que la Xunta acaba de emitir un informe negativo a los parques eólicos que afectan al Concello de Lalín: Galerna (con una potencia prevista de 56 megavatios); Brisa (61,6 MW); Céfiro; Monte dos Porcallos y Val do Folgoso (todos de 56 MW cada uno). Pero, como es una tramitación ante la administración estatal porque estos parques superan los 50 MW, el Bloque entiende que es el citado ministerio el que tiene competencia exclusiva para resolver las autorizaciones. Por eso teme que el informe en contra de la Xunta no tenga efecto real, al no ser vinculante, y que por tanto no garantiza que estos proyectos vayan a ser desestimados. Por todo esto, el BNG pregunta al ministerio cuál es el estado real de tramitación de estos proyectos eólicos, si la Xunta atiene capacidad de desestimarlos o si va a hacerlo el propio Miteco. De ser así, el partido solicita que queden rechazados cuanto antes desde Madrid, debido a la preocupación social y a la alarma que crean estos proyectos eólicos. No hay que olvidar que todos ellos ocuparán, como indica el partido, una enorme superficie agraria útil y están a distancias mínimas de explotaciones agropecuarias. El BNG considera que resultarían incompatibles con la disposición normativa sobre protección, uso y ordenación territorial que figura en la Lei de Mellora da Estructura Territorial Agraria de Galicia, la conocida como Lei Metaga.