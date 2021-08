Ni el COVID pudo impedir que, un año más, la Virgen de los Milagros convirtiese Requián estos días –y especialmente ayer– en un gran foco de peregrinación. Miles de devotos llegados de distintos puntos de A Estrada (sobre todo de Vea y su entorno), Valga, Cuntis, Pontecesures, Padrón, Teo y Vedra se dieron cita entre los días de la novena y ayer en el santuario para honrar a la Virgen más milagrosa, pedirle ayuda para superar sus dificultades (sobre todo de salud, como el cáncer) o agradecerle favores prestados.

El goteo incesante de romeros llegados a pie refrendó ayer el gran éxito de participación de la novena que, tal y como señaló el párroco Jesús Mayo Brenlla, obligó a ofrecer una doble sesión de novena –a las 20.00 y a las 21.00 horas, a mayores de la de las 8.30 horas– para permitir la asistencia de los numerosos fieles, con medidas de prevención COVID que también se mantuvieron ayer. Desinfección de manos y un circuito COVID de entrada y salida al santuario para realizar la visita de rigor a la imagen de la Virgen o para escuchar sentados y con distancia la misa al aire libre, bajo una carpa, figuraban en el protocolo orientado a garantizar la seguridad sanitaria.

Este año, la organización incorporó nuevos colaboradores. A los de Requián se sumaron otros de otros puntos de Vea como San Xiao e incluso Vedra. Su esfuerzo y la contratación de una empresa de seguridad para garantizar la adaptación de los visitantes a las medidas de prevención COVID y de personal de limpieza para mantener impolutos los doce servicios del santuario se hicieron notar.

La cuidadosa organización se percibía en todos los detalles, resultando evidente ya incluso desde los viales de acceso al santuario (de dirección única para entrada y salida de los vehículos), regulados por la Policía Local de A Estrada y tomados por innumerables romeros . Estos, tras las cuestas de acceso a la parroquia de Frades, reponían fuerzas al borde del camino con agua chocolate y frutos secos o apuraban el paso para llegar a tiempo de escuchar alguna de las misas que, desde las 8.00 horas, oficiaron diversos sacerdotes como el propio Jesús Mayo y otros sacerdotes de la zona como Moncho Campos (sacerdote de Santa Cristina y Aguións, por ejemplo), el de A Estrada y arcipreste de Tabeirós, José Antonio Ortigueira o lospárrocos de Pontecesures, Troáns, y Cuntis.

Entre los romeros figuraban, una vez más el alcalde de A Estrada, José López Campos, y el edil de Urbanismo y de Festas, Gonzalo Louzao. El regidor elogió la “valentía” de comisiones como la de Requián y Sabucedo por atreverse a organizar sus respectivas fiestas cuando “lo más fácil sería no hacerlo”. Al verle allí, no faltó estradenses que decidieron aprovechar el encuentro para trasladarle peticiones relativas a la mejora de diversos viales.

Fue una anécdota más de una jornada que amenizó musicalmente la Banda Municipal da Estrada y en la que muchos devotos, tras honrar a la Virgen, cayeron en las suculentas tentaciones que ofrecían los puestos de churros, rosquillas, pulpo y churrasco.

Ocurrió así durante toda la mañana. Hasta el último momento no se supo si habría o no procesión tras la misa solemne. Ante la gran cantidad de fieles y un número de efectivos policiales que les pareció muy elevado, finalmente decidieron no celebrarla. Pero sacaron la imagen ante los fieles, a la zona de la carpa. Ya por la tarde, continuó la romería con misas a las 18.00, las 19.00 y las 20.00 horas. Hoy, como marca la tradición, Requián continuará en fiestas, honrando a la Virxe da Piedade. En esta ocasión, la misa será solemne y dará comienzo a las 13.00 horas. Será el broche de oro a la que, sin duda, es una de las celebraciones marianas más multitudinarias de la zona.