Un Cocido de 48 horas

Los jóvenes, a favor de modificar el calendario de festivos locales en Lalín | Indican que la celebración gastronómica es muy importante y a ella acuden multitud de personas

Más concretamente, la propuesta del gobierno local consiste en suprimir el martes de las fiestas patronales como festivo y trasladarlo al lunes posterior a la celebración del evento gastronómico. Está previsto que la cuestión se aborde en una junta de portavoces convocada para la semana que viene. En caso de que haya consenso político, el cambio se haría efectivo ya para el próximo año 2022.

“No creo que me afectase mucho, por lo que me es indiferente” María José González - Celadora

“Por mi, podrían dejarlo como está, no encuentro el objetivo” Gustavo Varela - Comerciante

La noticia ya ha llegado a las calles lalinenses, donde existe diversidad de opiniones. Gustavo Varela, propietario de un comercio textil y de calzado, afirma que “por mi, que lo dejen estar como está”. No le encuentra mucho sentido a poner un día festivo después de la celebración de la Feira do Cocido, puesto que “después de estar todo el día comiendo, tampoco apetece salir por la noche”. Según comentaba (entre risas), para él lo ideal sería no trabajar el miércoles posterior a As Dores y dedicarlo a descansar.

“Es buena idea, el martes de las fiestas hay gente que trabaja” Daniel Lamas - Estudiante de informática

“Lo veo bien, así hay un festivo para As Dores y otro para el Cocido” Carla González - Estudiante de Educación Infantil

Sin embargo, entre los más jóvenes las opiniones se sitúan a favor del cambio. Los principales puntos a señalar son que el domingo de la cita gastronómica es un día de fiesta importante y apetece salir, así como que esta cita reúne a mucha gente en la localidad lalinense y es la fiesta internacional de Lalín.

“Por el Cocido siempre hay mucha gente, es una fiesta importante” Nerea González - Higienista bucodental

“Es preferible tener un día más para el Cocido si la cosa va mejorando” José Manuel González - Trabajador de carpintería

De este modo, abogan por repartir el número de festivos locales entre las fiestas patronales y la feria, añadiendo también que, en el martes de As Dores, mucha gente tiene que acudir al trabajo.

“Así se podrían hacer actividades relacionadas con el Cocido, está bien” Santi Mariño - Hostelero

“Está bien, así los niños pueden descansar para volver al colegio” Xavier Galego - Jubilado

Fuera de esta mayoría, también hay personas a las que no les afecta en absoluto y les resulta indiferente. Es el caso, por ejemplo, de Xavier Galego, profesor jubilado del IES Laxeiro. Aún así, comenta que está bien llevarlo al lunes posterior al Cocido para que los niños puedan descansar antes de volver al colegio.