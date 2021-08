“A pandemia serviu para darse de conta de que a arte é moi importante”

Como acontece con moitas cousas na vida, o nacemento do grupo Nosequé xurdiu sen contar con el. Integrada por Alexandra Pérez, Diego Rodríguez e Iria Varela, a formación lalinense ofrecerá hoxe a partir das 23.00 horas un concerto no Casino de Lalín.

–Como xurdiu a idea de crear esta agrupación?

–Foi todo de imprevisto. Diego eu xa tocabamos xuntos antes e tiñamos un concerto en El Rincón de la Mariposa.Como eu aínda non acabara de estudar e tiña que estar en Vigo, Diego veu ata alí para ensaiar. Vivía con Alexandra, que é a outra integrante, e acompañounos co piano. Vimos que quedaba moi ben e decidimos falar co responsable do establecemento para facer un concerto de 3. Non houbo ningún problema e visto o bo resultado, dixemos “temos que facer algo con isto”, polo que lle puxemos un nome. Foi moi rápido e de casualidade, sen contar con el.

–En que consiste a súa actuación?

–Creamos unha dinámica para o grupo, porque poden darse ocasións nas que cantemos sós por aí ou non estemos os tres. Quixemos facer algo que nos diferenciase cando cantamos noutros lugares, porque ao mellor cantamos as mesmas cancións pero non é o grupo en si se non estamos todos. Entón, decidimos incluir sorpresas e en cada concerto vai haber algunha cousa diferente. No que fixemos hai unhas semanas, por exemplo, bailei unha canción que tocaron eles. Para o seguinte non haberá baile, pero si outras cousas que inclúen distinas modalidades artísticas, non soamente tocar e cantar.

Facemos un pouco de mestura, ademais de que o repertorio é moi variado. Iso tamén nos permite xogar coa variedade de artes que hai. Non podemos enmarcarnos nunha cousa en concreto, porque nos vai de todo e canto máis arte e canto máis variado sexa mellor. Así tamén chega a máis xente para que todos poidan desfrutar, se non é cunha canción que sexa con outra. Imos cantar para todo tipo de públicos.

–Nosequé é un proxecto que pretende expandirse fóra de Lalín?

–Temos pensando ir medrando pouco a pouco. A medida que vaiamos avanzando, sairán outros sitios. De feito, Alexandra é de Monforte e ela e Diego xa tocaron alí. Si que temos pensado chegar a lugares de fóra de Lalín.

–Hai algunhas actuacións máis previstas?

–En setembro e seguramente en outubro temos outros dous concertos en El Rincón de la Mariposa. A nosa idea é ligar todas as actuacións coas distintas dinámicas. Logo tamén irán saíndo outras cousas. Nós movémonos sobre todo polas redes sociais, de momento en Instagram (noseque_oficial), e imos subindo aí contido sobre o que facemos, imaxes e demais.

–Xurdir nun contexto de pandemia non debe ser doado...

–Si que se nota, pero, en realidade, creo que nos fixo máis ben ca mal. A arte en Lalín penso que está medrando e a xente estase a interesar máis. Agora, os grupos autónomos e menos coñecidos teñen a oportunidade de tocar en distintos establecementos, coma nós no Casino, e iso antes non se daba moito. Eu creo que, nese sentido, veu ben para darse de conta de que a arte é moi importante.