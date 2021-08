El PP de Silleda elevará a la autoridad laboral las “irregularidades en la tramitación del plan de seguridad” de la obra del parking de la calle Progreso de la capital municipal. La formación de Ignacio Maril recuerda que ya había alertado de la falta de medidas de seguridad y ahora asegura que en el expediente del proyecto el plan de seguridad no siguió los cauces ordinarios.

“Nos sorprendió cómo en poco más de seis horas el Concello se dio cuenta de que era preciso hacerlo, solicitó y eligió una oferta, envió los requerimientos a la empresa, que elaboró dicho plan”. Añade que el coordinador del mismo lo aprobó, aunque no está firmado por quien habría sido su autor ni fue registrado en el ayuntamiento. “Nos parece muy grave toda esa chambonada”, dicen los populares. Asimismo, arremeten contra el gobierno por no haber pedido explicaciones a la empresa para una obra certificada y pagada, algo que consideran grave y apuntan al alcalde, Manuel Cuíña, por no haber tomado medidas contra la adjudicataria. “Estamos muy preocupados, también, por el procedimiento de contratación de la obra; el alcalde tendrá sus intereses e preferirá mirar para otro lado antes de incomodar a su secretaria personal”, dice, y reivindica los derechos de los trabajadores.

Pavimentación en Saídres

El diputado provincial Gregorio Agís y el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, visitaron la reforma en la pista de Saídres, donde la institución provincial invirtió 173.284 euros del Plan Concellos. El diputado y el regidor calificaron la obra como “ejemplo de calidad en la mejora de las comunicaciones en el rural”, por resultados y funcionalidad. El proyecto permitió renovar completamente el firme de la carretera municipal, que, a lo largo de algo más de 3 kilómetros y articular la parroquia comunicándola con la carretera EP-6502 en dirección a Carboeiro. La actuación supuso pavimentar una superficie de 16.370 metros cuadrados y se amplió la sección de la calzada en 25 centímetros a cada lado para mejorar la seguridad vial y contener la presencia de vegetación en los márgenes.