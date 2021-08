La peatonalización fue uno de los temas centrales del debate político en el pleno de ayer en Lalín, sesión en la que la oposición recriminó al gobierno que el orden del día se sustentase solo en sus iniciativas como prueba de un ejecutivo que no pone temas relevantes encima de la mesa pese a gozar de mayoría y de varios ediles con dedicación exclusiva. Con las posiciones de unos y otros ya conocidas, la contienda apenas sirvió más que para que el gobierno de Crespo se reafirmase en su no y la oposición lo culpase de mantenerse anclado en un modelo “arcaico” que padecen los ciudadanos y nada ayuda a la recuperación del comercio.

El alcalde, primero ante la moción conjunta de Compromiso y BNG –el nacionalista Francisco Vilariño se negó a abordar como único punto otra semejante de los socialistas– se abrazó al dictamen de las urnas para recordar que las peatonalizaciones no figuraban en el programa de gobierno del PP y su partido ganó por mayoría. La edil Eva Montoto fue la encargada de replicar en primera instancia a Rafael Cuíña (Compromiso) y Vilariño, a los que advirtió que el cuatripartito tampoco tuvo arrojo suficiente para cerrar calles y limitó su modelo a los fines de semana en Principal y Loriga por las reticencias que había entre algunos comerciantes.

Cuíña se preguntó dónde estaba ahora la AED que en el pasado mandato exigía la aplicación del plan de dinamización de Bouzón Consultores –la peatonalización era una de ellas– y puso al gobierno de A Estrada como ejemplo de un grupo responsable que prepara el municipio de cara a un modelo pensado para los peatones y favorecedor del comercio.

Subvención perdida

Vilariño llamó al ejecutivo a recapacitar la ejecución de las obras de humanización de las calles Principal y Loriga “donde van a gastar 700.000 euros para permitir que pasen los coches”. Dijo que los modelos de espacios urbanos para los peatones son comunes en todo el mundo, al margen de exitosos, dijo, ejemplos como Pontevedra o Allariz. Propuso una comisión para abordar un modelo “del Lalín del futuro”. Para el nacionalista la desidia del gobierno es tal que ni siquiera solicitó a la Diputación una ayuda de 100.000 euros para actuaciones en esta línea. La propuesta de la comisión no fue vista con buenos ojos ni por Crespo ni por la socialista Alba Forno. Entre medias la oposición echó en cara al gobierno que se amparase en el resultado electoral cuando, indicó, Compromiso, PSOE y BNG obtuvieron en total medio millar de votos más que los populares y por tanto el sentir mayoritario de la ciudadanía sería un rotundo sí a los espacios peatonales. “Hacen un enorme daño a este pueblo y parece que están más preocupados en destruir las iniciativas del cuatripartito que en construir”, exclamó Francisco Vilariño en la sala. Eva Montoto echó en cara al cuatripartito la pérdida de subvenciones, entre ellas, una de 400.000 euros para un plan laboral juvenil.

El regidor volvió a tomar el pulso del debate para dejar claro que él ya era favorable a las peatonalizaciones hace 24 años cuando se llevó a un grupo de comerciantes a conocer el modelo de Ourense. “Vinieron medio convencidos, pero pronto cambiaron de opinión y me la tuve que envainar, como la envainaron ustedes el pasado mandato”. A su juicio, estas medidas de calado deben activarse “cuando el pueblo esté preparado” y ahora este modelo no goza del respaldo de la ciudadanía. También avanzó que si en este mandato no habrá cambios, no descarta llevar la peatonalización de todo el centro en su programa de cara al próximo mandato, ya con el proyecto de la gran plaza más o menos encaminado. Para Forno el hecho de que se esté a favor y a la vez no se actúe demuestra la escasa valentía del gobierno. Cuíña. por su parte, subrayó que la postura de los grupos que formaron gobierno es clara y por tanto no cejarán en su empeño en ver un Lalín con más protagonismo para las personas, máxime, dijo, cuando el cuatripartito apostó por este modelo con la compra del parking o la remodelación de la Praza de Abastos.

Por otro lado, el regidor lanzó por sorpresa la posibilidad, de cara al próximo año, modificar el calendario de festivos locales con el martes de As Dores como día laborable y pasar esa jornada al lunes posterior al Cocido. El socialista Cristóbal Fernández aplaudió esta vía. El asunto será abordado en primera instancia en una junta de portavoces y en caso de que haya consenso se haría efectiva para 2022. Crespo dijo que existen pros y contras, entre ellos, por ejemplo, que las empresas suelen aprovechar el lunes y el martes de las fiestas para dar vacaciones a sus empleados toda la semana.

Precio de la AP-53 y situación de la Mancomunidad

El BNG sacó adelante una moción sobre la rebaja del peaje en la AP-53. A estas alturas es complicado recordar cuántas iniciativas semejantes llegaron al ministerio de turno por consenso con idéntico resultado: ni caso. Vilariño recordó la inacción de PP y PSOE cuando tuvieron responsabilidades de gobierno en Madrid. Para el mandatario la enésima moción acabará, como las demás, en el limbo y por eso aboga por activar medidas más contundentes llamando a la puerta del ministerio y de la Xunta. Porque con los descuentos de la AP-9 la autopista que conecta Santiago con Deza es ya la más cara de Galicia. Semejante resultado, salvo sorpresa, tendrá el apoyo unánime la única iniciativa del gobierno en el pleno de ayer: reclamar una sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, servicio del que gozan los vecinos de villas gallegas de menor entidad que Lalín. La situación de la Mancomunidade Terras de Deza también se abordó en un día que los políticos de la comarca se levantaron con la propuesta de Crespo: los concellos deben aportar más dinero, profesionalizar su gestión y cambiar los estatutos. La moción había sido presentada por Rafael Cuíña, que desautorizó al alcalde por defender ahora que había que separar la política de esta entidad cuando fue el responsable de colocar presidentes, también al actual (el regidor cruceño, Luis Taboada) cuando existía un pacto para que el líder de Compromiso fuese su máximo representante “y eso que pueden imaginar la ilusión que me hacía, pero lo acepté para que la Mancomunidad funcionase”.