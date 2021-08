“Fue una corazonada pero terminó saliendo bien”

Amir El Samahy llegó a Madrid en el año 2004 con la intención de potenciar su carrera como jugador profesional de squash. El egipcio sin embargo solo duró en un año en la capital. “Demasiada fiesta. Necesitaba centrarme más”, bromea al recordar aquellos primeros años en España. El jugador decidió entonces buscar un destino más tranquilo y su elección fue Santiago, donde encontró un grupo de jugadores de nivel con los que competir al máximo nivel. El egipcio se asentó en la zona de Bertamiráns y terminó jugando trece años, siendo el número 2 de España y ganando más de treinta títulos.

La vida de Amir El Samahy cambió sin embargo cuando en el año 2012 probó un deporte que ganaba adeptos en España a un ritmo vertiginoso, el pádel. Licenciado en economía y dirección de empresa en la universidad americana del Cairo, el jugador vio en este deporte una opción de futuro y decidió poner en marcha un proyecto para llevar el pádel a su país natal, Egipto, donde todavía no se jugaba. Su apuesta entrañaba sus riesgos pero El Samahy se jugó sus ahorros –unos 140.000 euros en total– para construir las pistas de pádel en su país. Por desgracia, no funcionó.

“Pocos meses antes hubo la revolución del 2011 y había algo de inestabilidad. Luego lo intenté en el 2014 y lo traje al complejo residencial más lujoso de todo Egipto. Fueron cuatro pistas que llevé desde España”, recuerda. “Fueron un año y medio muy duros. Costó arrancar, algo raro teniendo en cuenta que es un deporte fácil de aprender, pero a partir de ahí fue calando”.

El Samahy trabajó duro para dar a conocer el pádel y dio un salto importante cuando en 2017 ganó un concurso público para crear unas pistas en un club con 200.000 socios. “Ahí ya hubo un boom, porque otros clubes comenzaron a fijarse y a querer sus pistas. Ahora mismo yo manejo 15 clubes de pádel y 42 pistas en Egipto a través de mi club Go Pádel”, explica. Un momento álgido llegó con la organización de una prueba del World Pádel Tour, con partidos jugados con las pirámides como telón de fondo.

El Samahy se marca ahora nuevos objetivos. Uno es la expansión del pádel hacia otras localidades fuera del Cairo. Otro es la progresiva formación de jugadores egipcios que puedan competir y pelear a nivel internacional. “Queremos poner el pádel egipcio en el mapa”, afirma. Mirando hacia atrás, el jugador y ahora entrenador destaca el impulso que supuso el pádel para la entrada de las mujeres egipcias en el deporte. “Por cultura, el deporte siempre fue algo para hombres pero hace diez años eso empezó a cambiar. Ahora hay más mujeres que nunca haciendo deporte y muchas eligieron el pádel”.

El jugador trasladó de nuevo su residencia a Egipto después de trece años en España. Sin embargo, vuelve siempre que puede junto a su mujer gallega. “Venimos cada poco. Esta es mi segunda casa. Galicia es un sitio muy especial. Me encanta su paisaje verde y su forma de vida”, explica. Este amor por Galicia ha convertido a El Samahy en un embajador de España en su país natal. “Intento transmitir algo de la cultura española a Egipto”.

El jugador se encuentra estos días en Galicia junto a su familia. En este tiempo es habitual verlo por Silleda. El motivo es la presencia de su amigo Marcelo Fernández en las instalaciones de Fmsport. “Conozco a Marcelo desde hace mucho. Es una persona que me apoyó mucho y me animó en mi idea”, recuerda. Por este motivo, no le importa hacer un buen puñado de kilómetros para verlo, hablar de pádel y entrenar.