“No queríamos que esta 53 edición del Cocido dejase de celebrarse por culpa de esta terrible pandemia”. Así resumió el alcalde de Lalín, José Crespo, la conclusión del grupo de gobierno acerca de prescindir o no de la organización este año de su principal evento turístico y importantísimo dinamizador de su economía. La cita de Interés Turístico Internacional se mantendrá en un pequeño formato que poco tiene que ver con el tradicional, pero lo que busca el ejecutivo es mantener el espíritu de la fiesta sobre todo entre sus convecinos, a quienes anima a, dentro de las normas sanitarias, comer este plato en sus casas o en los restaurantes.

El Cocido se encaja en un septiembre –el último fin de semana y con el arranque del otoño– junto con las fiestas de As Dores –serán del 17 al 21– cargado de oferta cultural y de ocio “para dinamizar la hostelería y el comercio”, subrayó la concejala Begoña Blanco. La carpa del Campo da Feira Vello será el escenario de una cita gastronómica que tiene cartel y pin elaborados por el artista Paco Pestana, pero sin Encomenda, desfile o puestos de venta en la estructura ya montada, de 80x20 metros y escenario de 300 m2. “Tenemos cartel, pin ,entregamos los premios de gastronomía y periodismo y algo del Mes do Cocido hubo. ; lo básico para celebrar la fiesta, dijo. “La verdad es que a estas alturas todavía no tenemos pregonero, pero lo habrá”, indicó el mandatario, que admite no se dan las circunstancias para apostar por un invitado de perfil muy mediático. También está por pergeñar algún acto para acompañar el pregón y que no resulte una convocatoria excesivamente desangelada a pesar de las condiciones sanitarias que impiden concentraciones masivas de personas.

Con la vista puesta ya en la próxima edición, la 54, el gobierno tiene otra justificación para enarbolar la bandera de su principal embajador: los recursos procedentes de administraciones superiores que, en caso de cancelación, el dinero no llegaría a Lalín y se perdería el impacto económico que los eventos programados generasen en el municipio. La desestacionalización del Cocido ya no es a estas alturas un anhelo y prueba de ello, comentó el alcalde, fueron la gran cantidad de reservas que hubo en los restaurantes en pleno verano para comer este plato. En tiempos de pandemia y restricciones, también funcionaron muy bien los menús para llevar.

En relación a la carpa del Campo da Feira Vello, la estructura permanecerá instalada hasta prácticamente finales de septiembre, pero de lunes a jueves el espacio público permanecerá abierto al estacionamiento, si bien con un espacio más reducido para proteger los anclajes.

Blanco, por su parte, animó a todos los vecinos a participar en la agenda cultural e indicó que el programa de As Dores se dará a conocer más adelante. “Tenemos una programación muy variada y, del 12 al 12 de septiembre, habrá el Cocido Miúdo en colaboración con la Diputación”.

Su compañera Eva Montoto, como responsable municipal de Sanidade pidió a los ciudadanos que actuasen con “responsabilidad “ en todo momento “porque el COVID está ahí”. Hizo hincapié en la conveniencia de, para los espectáculos con reserva de entrada, que los interesados cubriesen los formularios con antelación y que 10 minutos antes de cada actividad el que no ocupase su silla perderá derecho a la misma. Y agradeció la labor de Protección Civil y de su agrupación de voluntarios.

Música, teatro, magia o artes plásticas

Las propuestas del programa municipal Cultureando en Lalín arrancan hoy a las 20.00 horas en el Salón Teatro con un espectáculo de la compañía de títeres Viravolta, que precederá al monólogo de David Perdomo en la carpa del Campo da Feira Vello. Mañana sábado (20.30 horas, Praza de Galicia) llegará Propulsa con un espectáculo multidisciplinar. Begoña Blanco remarcó que para facilitar la reserva de entradas, gratuitas, se habilitó en la web municipal un espacio específico, además de que en el programa de mano figura un código QR. El domingo estará el grupo Os da Porfiria (13.00 horas en la carpa) y en la misma ubicación a las 18.30 dará comienzo un espectáculo infantil de Xarope Tulú. A las 20.00 tocará la Banda de Lalín. El martes 31 (Praza da Igrexa, 22.00 horas) se proyectará la película Pradolongo. El segundo fin de semana de septiembre arrancará el viernes 3 con un monólogo de David Digón (21.00 horas); el sábado habrá un concierto de Louband Charanga y el domingo 5 (18.30) acudirá a Lalín el grupo Ghazafellos Teatro con una propuesta infantil. Todos estos actos serán en la carpa. En este mismo sitio se programará el viernes 10 el espectáculo de ilusionismo Enmaxiarte (18.30) y a las 21.30 será inaugurada la Bienal Laxeiro en el museo. Para rematar la jornada el cantante Xoán Curiel actuará en la carpa a las 22.30 horas.

Cocido miúdo

Las propuestas del Cocido miúdo arrancan el sábado 12 al mediodía con el Mago Teto, tras el que intervendrán Babob Teatro (18.00) y el humorista Isi (21.00). También en la carpa del céntrico espacio público el domingo habrá otros dos espectáculos. El de clow a cargo de Mireia Miracle (12.00) y Magín Blanco (18.00). Ya a las 21.30 horas en el auditorio del Paseo do Pontiñas actuarán los humoristas Carlos Blanco, Xise Touriñán y Lucía Veiga.