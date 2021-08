La Feira Internacional Abanca Semana Verde mantiene, del 3 al 5 de septiembre, un amplio programa de actividades caninas y ecuestres, con novedades respecto a la edición de 2019.

En cuanto a los eventos con los perros como protagonistas, no faltarán las actividades de agility, organizadas por la Federación Galega de Caza, con la II Copa Abanca Semana Verde de Galicia. Habrá exhibiciones también de habilidades, detección de olores o lanzamiento de frisbee. La federación organizará la Presentación de Perros de Caza, en la que se irán mostrando de forma individual más de 20 de ejemplares de seis razas de caza.

Por otra parte, el Can de Palleiro incluye el XV Concurso Monográfico de esta raza, las exhibiciones de Qué listo é o meu can, las prácticas de aspirantes a jueces y la entrega del Palleiro de Honra, que este año recae en la Fundación Hospital Veterinario Rof Codina, mientras que el reconocimiento de socio colaborador 2021 será entregado a Freddy Acevedo Ruiz. Biocentro Acevedo de Vigo, además, ofrecerá una charla coloquio sobre terapias asistidas con can de palleiro.

Pastoreo de ovejas

Volverán a la feria silledense la Unidad Cinológica del Tercio Norte Infantería de Marina, con una exhibición, y los profesionales Rubén Cano y Daniel Inducan, para ofrecer exhibiciones de pastoreo de ovejas con perros.

En cuanto a las actividades ecuestres, figuran en el programa tres pases con presentación y doma de caballos de Pura Raza Galega, a cargo de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Esta entidad es la encargada de poner en marcha una actividad formativa con ponis, centrada en el cepillado, el conocimiento de las características de estos animales, el trenzado y el paseo del ramal.

La cita contará además con el VIII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, conocido como Galician Championship E.C.A.H.O. Internacional C, y organizado por la Asociación Gallega de Criadores de Caballos Árabes (Agcca). El torneo servirá para escoger el Mejor Puro Egipcia hembra y macho; el Mejor Puro Spanish, también hembra y macho, la Mejor Potra, el Mejor Potro, así como Yegua Y Semental nacidos en Galicia y ejemplar nacido en Galicia con la puntuación más alta. Este certamen también reconocerá la Mejor Cabeza, los Mejores Movimientos, el Mejor Presentador, Mejor Amateur y Mejor Profesional. El équido que alcance mejor puntuación será merecedor del Best in Show, y el mejor ejemplar entre los ganadores de las distintas categorías será el Ganador Absoluto.