El denominado efecto home office es ya algo más que un fenómeno social que la pandemia no ha hecho más que intensificar. Pasar más tiempo en casa también nos ha llevado a reparar en cuestiones que antes de la crisis sanitaria, aunque no eran secundarias, quizá no ocupaban tanto tiempo en la mente de una persona. Las reformas en viviendas y la compra de enseres domésticos se disparó y así lo atestiguan los profesionales relacionados con el sector.

El mercado inmobiliario también se movió en las comarcas y Lalín vuelve a ser referencia para el sector del ladrillo no solo dentro de los límites territoriales de Deza y Tabeirós-Montes sino también en un contexto provincial. En el primer año de la pandemia se comercializaron un total de 225 hogares en la capital dezana, que suponen más de la mitad de los 413 del conjunto de nueve municipios de la zona. Pero es más, solo Vigo, Pontevedra, Vilagarcía y Sanxenxo arrojan mejores números y colocan a Lalín como el quinto ayuntamiento pontevedrés donde más viviendas encontraron comprador. Ni siquiera villas más pobladas o costeras como Redondela (126), Marín (136), Ponteareas (142) o Cangas (167) mejoran los registros de la capital dezana. En la principal urbe gallega se formalizaron 1.965 operaciones, otras 544 en la capital de provincia y Vilagarcía y Sanxenxo se reparten 303 y 259 respectivamente. Tampoco las áreas periurbanas de ciudades arrojan mejores cifras y así, por ejemplo, cabe destacar los casos de Poio (124), Nigrán (176) o 195 en Porriño; una villa que ya rebasa los 20.00 habitantes.

Si nos centramos en el territorio doméstico, cabe indicar que el mercado inmobiliario se movió el pasado año incluso en localidades en las que apenas hay actividad como Dozón, donde según los datos oficiales de la Xunta, consta una compraventa. Después de las 225 transacciones de Lalín, A Estrada es el segundo concello de las comarcas con más operaciones al cerrarse 69. En Silleda fueron 36, una veintena en Vila de Cruces, 28 en Cerdedo-Cotobade y 21 en Forcarei. Agolada y Rodeiro, dos municipios con características semejantes, arrojan unos datos muy distintos al contabilizar 11 y una venta respectivamente.

La práctica totalidad de las transacciones se produjeron en viviendas de segunda mano y representan el 92% del total pues hogares a estrenar solo se registraron 31 repartidos en Lalín (21), Silleda (uno), 8 en A Estrada y uno en el municipio fusionado.

Mercado residual en pisos de promoción pública

A Estrada es, históricamente, el ayuntamiento de las comarcas referencia del mercado de la vivienda de protección oficial y, en menor medida, Silleda. Con todo, los pisos de promoción pública suponen un volumen residual en el total de las operaciones cerradas el pasado año y solo suman exactamente una veintena de las más de 400. En la capital de Tabeirós se vendieron 16, tres en Silleda y una en Lalín; es decir, en el resto de los concellos de la zona no hubo ningún caso. Son los porcentajes en los que suele moverse este segmento de hogares a los que sus inquilinos acceden con condiciones más ventajosas que las establecidas en el mercado libre. Un dato muy significativo es que en Lalín, locomotora del sector en la comarca, estas viviendas suponen el 0,4% del total.